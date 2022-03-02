США заявили про ліквідацію у Сирії топ-керівника ІДІЛ

Джо Байден сказав, що віддав наказ про атаку задля "захисту американського народу й наших союзників, і щоб зробити світ безпечнішим"

Президент США Джо Байден заявив, що у спецоперації американських сил на північному заході Сирії рано вранці 3 лютого ліквідували топ-керівника терористичної організації "Ісламська держава" Абу Ібрагіма аль-Гашемі аль-Кураші.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Associated Press.

"Завдяки вмінням і хоробрості наших військових, ми прибрали з поля бою Абу Ібрагіма аль-Гашемі аль-Кураші", - йдеться у заяві президента.

За його словами, усі залучені до операції американські військові не постраждали.

Джо Байден сказав, що віддав наказ про атаку задля "захисту американського народу й наших союзників, і щоб зробити світ безпечнішим". Президент планує пізніше вийти з окремим зверненням.

З Сирії надходили повідомлення від організації Syrian Civil Defense, відомих також як "білі шоломи", що внаслідок цієї атаки загинули 13 людей, у тому числі шестеро дітей і чотири жінки. Організація Syrian Observatory for Human Rights повідомила про 13 загиблих, у тому числі чотирьох дітей і двох жінок.

Очевидці розповіли, що у містечку Атме, де розгортались події, понад дві години тривала перестрілка американських військових з озброєними людьми довкола двохповерхового будинку, а в небі літали гелікоптери. Американські сили у гучномовці закликали жінок і дітей залишити зону. Верхній поверх будинку повністю зруйнований.

Фото: Associated Press