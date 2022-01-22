ПОЛІТИКА НОВИНИСША мають намір передати Україні військово-транспортні гелікоптери Mi-17 для підтримки обороноспроможності війська.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США заявили про намір передати Україні військові гелікоптери Мі-17
Фото: 438th AEW/PA
Про це заявила на брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі, передає Укрінформ.
"При визначенні додаткового обладнання, що зберігається у сховищах Міністерства оборони, яке може бути доставлене (в Україну - ред.) в межах програми Excess Defense Articles, серед інших механізмів, ми нещодавно повідомили Конгрес про намір поставити гелікоптери Мi-17", - сказала Псакі.
Вона нагадала, що протягом останнього року США надали Україні більше допомоги у сфері безпеки, ніж будь-коли раніше.
"Лише за останній рік ми виділили 650 мільйонів доларів на безпеку Україні; загалом з 2014 року ми виділили 2,7 мільярда доларів. На додачу до традиційної допомоги у сфері безпеці, такої як Ініціатива сприяння безпеці України, президент уповноважив прискорити надання летальної допомоги та задовольнити надзвичайні потреби України в обороні", - зауважила Псакі.
Як повідомляв Укрінформ, до аеропорту «Бориспіль» цієї ночі прибула перша партія оборонної допомоги зі США у межах пакету на загальну суму 200 мільйонів доларів. Це перша з кількох партій пакету безпекової допомоги Збройним силам України, який був ухвалений президентом Байденом у грудні 2021 року.
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22 01 2022 16:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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