США заявили про намір передати Україні військові гелікоптери Мі-17

США мають намір передати Україні військово-транспортні гелікоптери Mi-17 для підтримки обороноспроможності війська.

Про це заявила на брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі, передає Укрінформ.

"При визначенні додаткового обладнання, що зберігається у сховищах Міністерства оборони, яке може бути доставлене (в Україну - ред.) в межах програми Excess Defense Articles, серед інших механізмів, ми нещодавно повідомили Конгрес про намір поставити гелікоптери Мi-17", - сказала Псакі.

Вона нагадала, що протягом останнього року США надали Україні більше допомоги у сфері безпеки, ніж будь-коли раніше.

"Лише за останній рік ми виділили 650 мільйонів доларів на безпеку Україні; загалом з 2014 року ми виділили 2,7 мільярда доларів. На додачу до традиційної допомоги у сфері безпеці, такої як Ініціатива сприяння безпеці України, президент уповноважив прискорити надання летальної допомоги та задовольнити надзвичайні потреби України в обороні", - зауважила Псакі.

Як повідомляв Укрінформ, до аеропорту «Бориспіль» цієї ночі прибула перша партія оборонної допомоги зі США у межах пакету на загальну суму 200 мільйонів доларів. Це перша з кількох партій пакету безпекової допомоги Збройним силам України, який був ухвалений президентом Байденом у грудні 2021 року.

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