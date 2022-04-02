США заявили про підготовку Росією фейкового відео як приводу для нападу на Україну

Це один із кількох варіантів, які розробила Росія, і ми оприлюднюємо його в надії, що це відверне Росію від наміченого курсу дій

Сполучені Штати стверджують, що володіють інформацією, яка свідчить про те, що Росія розглядає як привід для нападу на Україну поширення фейкового відео з зображенням нібито кривавої атаки українських збройних сил.

Про це повідомило видання Axios з посиланням на неназване джерело в адміністрації Байдена, пише "Європейська правда".

Сполучені Штати, за словами високопоставленого чиновника адміністрації, вважають, що російські спецслужби "тісно причетні" до планування сфабрикованої атаки із залученням акторів.

Стверджується, що РФ планує пропагандистське відео, яке, ймовірно, буде "зображати графічні сцени інсценованого фальшивого вибуху з трупами, акторів, які зображають плакальників, а також зображення зруйнованих місць і військової техніки".

На відео також можуть бути зображені турецькі безпілотники або інше військове обладнання, надане Україні країнами НАТО "як спосіб звинуватити НАТО у причетності до атаки", що дасть Путіну "іскру, необхідну для початку та виправдання військових операцій проти України", заявив співрозмовник.

"Це один із кількох варіантів, які розробила Росія, і ми оприлюднюємо його в надії, що це відверне Росію від наміченого курсу дій", - сказав чиновник.

Це вдруге за останні тижні, коли адміністрація Байдена звинувачує Росію в підготовці операції, яка послужила б приводом для вторгнення в Україну.

У Держдепартаменті США заявляють, що не надають публічних доказів цих звинувачень, щоб "захистити джерела та методи".

"Якщо ви сумніваєтеся в довірі до уряду США, британського уряду, інших урядів і хочете знайти розраду в інформації, яку розповсюджують росіяни, то це залежить від вас", - прокоментував речник Держдепартаменту Нед Прайс.

Нагадаємо, Сполучені Штати почали перекидати додаткові війська у Східну Європу на тлі ескалації напруги через зосередження російських військ поблизу українських кордонів.