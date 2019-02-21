США заявили, що не зможуть співпрацювати з країнами, які використовують системи Huawei

США говорять з іншими країнами, "аби переконатися, що вони розуміють ризики"

У Державному департаменті заявили, що США не зможуть співпрацювати та обмінюватися інформацію з країнами, які використовують системи китайської компанії Huawei Technologies Co Ltd.

Європейські та інші країни "повинні розуміти ризики", які існують у разі впровадження обладнання Huawei.

"Якщо країна піде на це і підключить (системи Huawei - ред.) до деяких своїх найважливіших інформаційних систем, ми не зможемо ділитися з ними інформацією, ми не зможемо працювати разом з ними. Ми не збираємося ризикувати американською інформацією", - заявив держсекретар США Майк Помпео в інтерв’ю Fox Business Network.

Він додав, що США говорять з іншими країнами, "аби переконатися, що вони розуміють ризики".

Сполучені Штати офіційно оголосили про порушення кримінальної справи проти однієї з провідних технологічних компаній Китаю Huawei Technologies.

6 грудня доньку засновника китайського телекомунікаційного гіганта Huawei Мен Ванчжоу арештували в Канаді. Їй загрожує екстрадиція до США.