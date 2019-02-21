США заявили, що не зможуть співпрацювати з країнами, які використовують системи Huawei
Європейські та інші країни "повинні розуміти ризики", які існують у разі впровадження обладнання Huawei.
"Якщо країна піде на це і підключить (системи Huawei - ред.) до деяких своїх найважливіших інформаційних систем, ми не зможемо ділитися з ними інформацією, ми не зможемо працювати разом з ними. Ми не збираємося ризикувати американською інформацією", - заявив держсекретар США Майк Помпео в інтерв’ю Fox Business Network.
Він додав, що США говорять з іншими країнами, "аби переконатися, що вони розуміють ризики".
Сполучені Штати офіційно оголосили про порушення кримінальної справи проти однієї з провідних технологічних компаній Китаю Huawei Technologies.
6 грудня доньку засновника китайського телекомунікаційного гіганта Huawei Мен Ванчжоу арештували в Канаді. Їй загрожує екстрадиція до США.
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