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ПОЛІТИКА

США збільшують військову присутність на Близькому Сході після того, як Іран захопив танкери – Politico

13 травня 2023, 09:41
США збільшують військову присутність на Близькому Сході після того, як Іран захопив танкери – Politico
Фото: з вільних джерел
Вашингтон заявив, що не дозволить ставити під загрозу свободу судноплавства на водних шляхах Близького Сходу.

Американські військові працюють з союзниками над тим, щоб відправити більше кораблів і літаків на Близький Схід, оскільки Іран збільшує кількість захоплень торговельних танкерів. 

Про це оголосила Рада національної безпеки США, повідомляє Politico.

"Міністерство оборони зробить низку кроків для зміцнення нашої оборонної позиції в Перській затоці", - сказав журналістам речник Ради національної безпеки Джон Кірбі.

Таку заяву США зробили після того, як 3 травня іранський "Корпус вартових ісламської революції" захопив нафтовий танкер під панамським прапором Niovi, коли він прямував через Ормузьку протоку.

Танкер рухався до порту ОАЕ, коли десяток катерів ВМС КВІР змусили його повернутися в іранські води.

Черговий інцидент стався 27 квітня, коли танкер Advantage Sweet, що належить Маршалловим островам, також був захоплений після зіткнення з іранським катером, в результаті якого кілька членів екіпажу отримали поранення. За останні два роки КВІР атакував або переривав маршрути 15 танкерів.

Крім того, напруженість у відносинах між Тегераном і США зростає через ядерну програму Ірану.

Кірбі сказав, що він надасть додаткову інформацію про відповідні плани США протягом декількох днів. Вашингтон також посилить координацію з Міжнародною організацією з морської безпеки — групою з 11 країн, створеною для захисту торговельного судноплавства в регіоні.

Уряд Ірану не має жодного виправдання для цих дій, наголосив Кірбі, додавши, що США не дозволять ставити під загрозу свободу судноплавства на водних шляхах Близького Сходу, в тому числі в Ормузькій і Баб-ель-Мандебській протоках.

Голова Центрального командування ВМС США Бред Купер заявив, що необґрунтоване, безвідповідальне і незаконне захоплення та переслідування торговельних суден Іраном має припинитися.

Аналітики енергоринку попереджають, що якщо кількість захоплених Іраном танкерів продовжить зростати, трейдери можуть вище оцінювати ризики зриву нафтових потоків, але поки що не очікують агресивної відповіді з боку Вашингтона.

СШАІранБлизький Схід

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