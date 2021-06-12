США змогли переконати європейських союзників у підготовці Росії до вторгнення в Україну

Раніше агентство Associated Press з посиланням на джерело, що має дані американської розвідки, повідомило, що російське вторгнення в Україну може бути здійснено на початку 2022 року

Сполученим Штатам завдяки активному впливу на європейських союзників і шляхом надання їм розвідувальної інформації вдалося переконати європейські країни в тому, що Росія готує вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на видання Financial Times.

"Тижні безперервної дипломатичної взаємодії США з європейськими урядами, підкріплені обміном розвідданими (...), допомогли переконати деякі раніше скептично налаштовані столиці, включно з Берліном, у тому, що Кремль незабаром може ввести свої війська в Україну", - йдеться у статті.

Це стимулювало Європу на "підтримку ідеї необхідності серйозних погроз санкцій для стримування Кремля", зазначає видання.

Раніше агентство Associated Press (AP) з посиланням на джерело, що має дані американської розвідки, повідомило, що російське вторгнення в Україну може бути здійснено на початку 2022 року, до цього будуть залучені до 175 тис. військовослужбовців РФ.

Як повідомив агентству співробітник адміністрації на умовах анонімності, дані про такі терміни "були отримані розвідслужбами США", до того ж "половина російського персоналу вже розгорнута поблизу кордону з Україною". Він додав, що "плани передбачають переміщення 100 батальйонних тактичних груп разом із бронетехнікою, артилерією та обладнанням".

Financial Times зазначає, що звіти американської розвідки були передані членам НАТО та Євросоюзу дипломатичними каналами. Кількість матеріалів і деталей, якими поділилися інші 29 союзників з НАТО, була оцінена одним із джерел з офіційних осіб як "всеосяжна".

Рівень і повнота обміну розвідданими були викликані "первинним небажанням деяких європейських союзників розглядати заяви США про підготовку Росії до вторгнення як такі, що заслуговують на довіру", про що заявили чотири чиновники, йдеться в публікації.

Нагадаємо, що Єнс Столтенберг заявив, що загрозу вторгнення Росії в Україну не можна вважати блефом, зазначивши при цьому, що альянс продовжить підтримувати українську державу, щоб країна могла захистити себе від агресії.