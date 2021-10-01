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США знімають усі обмеження на контакти з Тайванем, але незалежною державою не визнають

Китай поки не відреагував на заяву Помпео
Сполучені Штати знімають усі обмеження на контакти між американськими та тайванськими чиновниками, які діяли десятиліттями.
США знімають усі обмеження на контакти з Тайванем, але незалежною державою не визнають Держсекретар США Майк Помпео у Вашингтоні, 10 листопада 2020 року Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin, Pool

Про це йдеться у заяві держсекретаря США Майка Помпео, повідомляє "Громадське".

"Органи виконавчої влади повинні вважати недійсними всі настанови щодо відносин з Тайванем, які раніше видавав Державний департамент", - зазначив Помпео.

За його словами, упродовж декількох десятиліть Держдепартамент створив "складні внутрішні обмеження" на відносини дипломатів, військовослужбовців та інших чиновників із Тайванем. Так, США "намагалися заспокоїти комуністичний режим у Пекіні", каже Помпео.

Водночас у своїй заяві держсекретар називає Тайвань "одним із неофіційних партнерів", не називаючи територію незалежною державою.

Експертка з питань Азії Бонні Глейзер зазначила Reuters, що раніше діяли обмеження на зустрічі з тайванськими чиновниками, зокрема вони не могли в'їхати до Державного департаменту, тому всі зустрічі проводили в готелях. За її словами, адміністрація майбутнього президента США Джо Байдена "не буде у захваті" від рішення Помпео в останні дні президентства Трампа.

У штабі Байдена сказали виданню, що майбутній президент продовжить "мирне врегулювання питан" щодо Тайваню та Китаю.

Як відреагували на це рішення?

Неофіційний посол Тайваню у Вашингтоні Сяо Бі-хім підтримав рішення, зазначивши, що закінчилися десятиліття дискримінації. "Це важливий день для наших двосторонніх відносин", - сказав він.

Китай поки не відреагував на заяву Помпео.

Нагадаємо, що Кім Чен Ин назвав США "найбільшим ворогом" та пригрозив продовженням ядерної програми

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10 01 2021 13:02
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