США знімають усі обмеження на контакти з Тайванем, але незалежною державою не визнають
Про це йдеться у заяві держсекретаря США Майка Помпео, повідомляє "Громадське".
"Органи виконавчої влади повинні вважати недійсними всі настанови щодо відносин з Тайванем, які раніше видавав Державний департамент", - зазначив Помпео.
За його словами, упродовж декількох десятиліть Держдепартамент створив "складні внутрішні обмеження" на відносини дипломатів, військовослужбовців та інших чиновників із Тайванем. Так, США "намагалися заспокоїти комуністичний режим у Пекіні", каже Помпео.
Водночас у своїй заяві держсекретар називає Тайвань "одним із неофіційних партнерів", не називаючи територію незалежною державою.
Експертка з питань Азії Бонні Глейзер зазначила Reuters, що раніше діяли обмеження на зустрічі з тайванськими чиновниками, зокрема вони не могли в'їхати до Державного департаменту, тому всі зустрічі проводили в готелях. За її словами, адміністрація майбутнього президента США Джо Байдена "не буде у захваті" від рішення Помпео в останні дні президентства Трампа.
У штабі Байдена сказали виданню, що майбутній президент продовжить "мирне врегулювання питан" щодо Тайваню та Китаю.
Як відреагували на це рішення?
Неофіційний посол Тайваню у Вашингтоні Сяо Бі-хім підтримав рішення, зазначивши, що закінчилися десятиліття дискримінації. "Це важливий день для наших двосторонніх відносин", - сказав він.
Китай поки не відреагував на заяву Помпео.
Нагадаємо, що Кім Чен Ин назвав США "найбільшим ворогом" та пригрозив продовженням ядерної програми
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