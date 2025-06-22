США знищили ядерну програму Ірану трьома ударами – Пентагон

Міністр оборони наголосив, що США не прагнуть війни, однак готові діяти рішуче у разі загроз.

США провели високоточну військову операцію проти Ірану, внаслідок якої, за заявою Пентагону, було повністю знищено іранську ядерну програму.

За словами очільника Пентагону, американські війська вночі завдали ударів по трьох ключових ядерних об'єктах в Ірані. Гегсет охарактеризував операцію як "неймовірний і приголомшливий успіх", підкресливши, що вона не була спрямована проти військових або цивільного населення.

"Ми знищили іранську ядерну програму. Президент Трамп давно заявляв, що Іран не повинен мати ядерної програми. Завдяки курсу на силу і стримування цій програмі покладено кінець", – заявив Гегсет.

Міністр оборони наголосив, що США не прагнуть війни, однак готові діяти рішуче у разі загроз. Іран, за його словами, попереджено про серйозні наслідки у разі спроб відповісти на удари.

"Будь-яка атака з боку Ірану буде зустрінута ще потужнішою відповіддю. Коли Америка говорить – світ має слухати. Жодна країна у світі не змогла б провести таку операцію", – заявив глава Пентагону, висловивши подяку також ізраїльським союзникам.

На завершення Гегсет підкреслив, що кожен американець, який брав участь у цій операції, "виконав свою роботу бездоганно".

Під час тієї ж прес-конференції голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн повідомив, що сили США залишаються в стані підвищеної готовності. Він попередив, що будь-яка спроба Ірану або його проксі-сил відповісти на удари буде розцінена як небезпека для американських громадян, військових та інтересів США.

"Було б надзвичайно невдалим рішенням атакувати у відповідь. Ми захищатимемо себе. Безпека наших військовослужбовців і цивільних – наш пріоритет", – зазначив Кейн.

Таким чином, Сполучені Штати демонструють готовність до подальших дій і прагнення до миру водночас, вимагаючи від Ірану відмовитися від будь-яких агресивних кроків у відповідь.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки в ніч на дев’ятий день війни між Ізраїлем та Іраном здійснили масований авіаудар по трьох ключових ядерних об’єктах Ірану — Фордо, Натанзу та Ісфагану.

Сполучені Штати Америки вперше в умовах реальних бойових дій застосували надбомбу - 13-тонну GBU-57 Massive Ordnance Penetrator.

США застосували бомбу MOP, яку ще називають знищувачем бункерів. Ймовірно, нею було завдано ударів по ядерному дослідницькому центру Фордо, схованому в горі.