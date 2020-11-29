CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ посольстві США в Україні розповіли на яку суму надали фінансову допомогу Україні з 2014 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Стало відомо на яку суму США надали фінансову допомогу Україні з 2014 року
Фото: gettyimages.com
Як пише "Економічна правда", це представники посольства заявили в етері Студії Савіка Шустера.
Так, з 2014 року США надали Україні допомоги загалом на понад 4,1 млрд доларів (116,85 млрд - ЕП).
У посольстві також відзначили, що США видали Україні три суверенні гарантії позик на 1 мільярд доларів кожна для сприяння стабілізації економіки.
США також виділили на боротьбу за пандемією COVID-19 понад 41 мільйон доларів на медичні й гуманітарні потреби.
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29 11 2020 13:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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