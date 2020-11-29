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Стало відомо на яку суму США надали фінансову допомогу Україні з 2014 року

У посольстві США в Україні розповіли на яку суму надали фінансову допомогу Україні з 2014 року.
Стало відомо на яку суму США надали фінансову допомогу Україні з 2014 року Фото: gettyimages.com

Як пише "Економічна правда", це представники посольства заявили в етері Студії Савіка Шустера.

Так, з 2014 року США надали Україні допомоги загалом на понад 4,1 млрд доларів (116,85 млрд - ЕП).

У посольстві також відзначили, що США видали Україні три суверенні гарантії позик на 1 мільярд доларів кожна для сприяння стабілізації економіки.

США також виділили на боротьбу за пандемією COVID-19 понад 41 мільйон доларів на медичні й гуманітарні потреби.

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29 11 2020 13:24
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