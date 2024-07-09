Стало відомо, на який крок планує піти НАТО для захисту від росії – Reuters

НАТО хоче створити 35–50 додаткових бригад для захисту від росії.

НАТО потребуватиме додатково від 35 до 50 бригад для захисту від нападу з боку росії.

Про це пише Reuters, посилаючись на власне військове джерело.

Наголошується, що Північноатлантичний альянс розробляє оновлені військові плани з огляду на досвід війни в Україні.

За словами співрозмовника видання, кожен такий підрозділ включає від трьох до семи тисяч бійців, тому створення ще 35-50 таких бригад стане серйозною проблемою для Блоку. При цьому джерело відзначило, що плани НАТО мають секретний характер.

"Бригада складається з 3000-7000 військовослужбовців, тому створити ще 35-50 таких підрозділів було б серйозним викликом. Незрозуміло, звідки союзники по НАТО можуть взяти додатковий персонал для 35-50 бригад. Війська можуть бути переведені з інших частин збройних сил, можуть бути набрані додаткові солдати, або члени НАТО можуть вибрати поєднання цих обох підходів", – йдеться у публікації.

При цьому інші подробиці щодо формування нових бригад не повідомляються. Як нагадують журналісти, Німеччина під час холодної війни мала 36 підрозділів протиповітряної оборони Patriot, коли вона була передовою державою НАТО, і навіть тоді вона покладалася на додаткову підтримку з боку союзників по НАТО.

Після холодної війни багато союзників по НАТО скоротили кількість підрозділів протиповітряної оборони, щоб продемонструвати, що в майбутньому їм доведеться мати справу лише з обмеженою ракетною загрозою, що надходить з таких країн, як Іран.

Як пише Reuters, НАТО суттєво змінює свою позицію, щоб більш серйозно сприймати загрозу російського нападу після вторгнення в Україну в 2022 році. Неназване заявило, що одній лише Німеччині таки "доведеться вчетверо збільшити свої потужності протиповітряної оборони".

"Сьогодні німецькі сили скоротилися до дев’яти одиниць Patriot після того, як після російського вторгнення у 2022 році передали Україні три, а уряд почав розміщувати замовлення на Patriot та інші системи ППО для збільшення запасів" – інформує провідна міжнародна агенція.

Очікується, що лідери НАТО отримають оновлену інформацію про плани у Вашингтоні цього тижня, на саміті з нагоди 75-ї річниці створення трансатлантичного альянсу безпеки. Офіційний представник НАТО сказав, що військові стратеги альянсу визначили "детальні вимоги до військ і озброєнь, необхідних для захисту альянсу".

"Протиповітряна та протиракетна оборона, далекобійне озброєння, матеріально-технічне забезпечення, а також великі наземні маневрені формування є одними з наших головних пріоритетів", – додав чиновник.