Стало відомо скільки українців хочуть, щоб війна закінчилася якнайшвидше за будь-яку ціну – опитування

22 серпня 2025, 15:33
Фото: agencjagazeta.pl
Опитування проводилося методом face-to-face у період з 12 по 18 серпня 2025 року.
55% українців згодні з твердженням про те, що вони хотіли б, аби війна закінчилася найближчим часом будь-якою ціною.
 
Про це свідчать результати опитування "Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучеріва".
 
Противників такої думки – 30%. Зазначається, що кількість людей, готових на мир за будь-яку ціну зріс з 2023 року. Тоді готових до такого сценарію було 30%, тоді як противників – 53%.
 
Водночас абсолютна більшість українців, а саме – 73%, вірять у перемогу України у війні проти росії. Тоді як 17% – не вірять. На початку повномасштабного вторгнення 91,5% людей вірили в перемогу. Найменше вірять у перемогу жителі східних регіонів – там таких 55%. Тоді як на півдні України таких людей 69%.
 
На запитання, що з переліченого респонденти вважають головними ознаками перемоги України, відповіді були наступні: 
  • Повернення усіх українських полонених, депортованих та викрадених – 37%
  • Збереження української державності – 31%
  • Припинення ракетних обстрілів України – 30%
  • Звільнення українських територій у кордонах станом на 1991 рік – 27%
  • Усунення путіна від влади – 23%

Опитування проводилося методом face-to-face у період з 12 по 18 серпня 2025 року. Загалом у ньому взяли участь 2002 українці віком від 18 років на підконтрольних Україні територіях. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Більше публікацій

