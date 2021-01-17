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Стало відомо топ-5 продуктів експорту та імпорту України

Частка сільськогосподарської продукції та продовольства у загальних обсягах українського експорту склала 45%
СУ 2020 році аграрна продукція залишилася основою зовнішньої торгівлі, експорт залишився на рівні минулого року, а імпорт збільшився понад на 10%. тало відомо топ-5 продуктів експорту та імпорту України
Стало відомо топ-5 продуктів експорту та імпорту України Фото: kleo.ru

Про це йдеться у повідомленні асоціації "Український клуб аграрного бізнесу", зазначає "Економічна правда".

Частка сільськогосподарської продукції та продовольства у загальних обсягах українського експорту склала 45% або 22,2 млрд дол та залишилась на рівні минулорічних показників. 

Разом з тим, імпорт зазначеної продукції досяг рівня 6,5 млрд дол, що на 13% більше ніж минулого року. Зовнішньоторговельний баланс агропродовольчої продукції склав 15,7 млрд дол.

Фото: Економічна правда

Нагадаємо, що товарообіг України у 2020 році зменшився на $7 мільярдів

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17 01 2021 16:15
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