Стало відомо, яку країну обрав Трамп для свого першого закордонного візиту після виборів
03 грудня 2024, 09:53
Республіканець прибуде у суботу до Парижа
Дональд Трамп обрав Францію для своєї першої закордонної поїздки у статусі обраного президента Сполучених Штатів.
Про це пише Reuters.
Республіканець повідомив, що прибуде у суботу до Парижа, щоб особисто побачити відкриття собору Нотр-Дам де Парі після масштабної реконструкції. Найвідоміший храм французької столиці вперше прийматиме відвідувачів після пожежі, яка практично зруйнувала його у 2019 році.
Трамп у своїй соцмережі TruthSocial віддав належне президенту Франції Емманюеля Макрону "за чудову роботу щодо відновлення Нотр-Даму у всій його славі і навіть більше". Про особисту зустріч двох політиків наразі не повідомляли ні у штабі Трампа, ні у Єлисейському палаці.