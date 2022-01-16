Стало відомо з яких країн туристи витрачають в Україні більше за всіх
Про це повідомила голова відомства Мар’яна Олеськів, пише "Економічна правда".
За її словами, упродовж перших дев’яти місяців 2021 року Україну відвідало понад 3 млн іноземців, що перевищило аналогічний показник 2020 року на 12,6%. Вона додала, що річний показник скорегує цифри в плюс.
Серед мандрівників найбільші витрати мали:
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Туристи з Об’єднаних Арабських Еміратів - 2 220 дол на людину.
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Туристи з Саудівської Аравії та Оману - 1 500 дол на людину.
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Туристи з Канади - 1 250 дол на людину.
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Туристи з США - 1 125 дол на людину.
У повідомленні вказується, що в середньому туристи перебували в Україні від 7 до 10 днів, витрачаючи 929 доларів США.
Нагадаємо, що з травня по липень 2021 року Україну відвідали 35 193 туристи з Бахрейну, Катару, Кувейту, ОАЕ, Оману та Саудівської Аравії.
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