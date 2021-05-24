Стали відомі деталі про дівчину, зняту з рейсу Ryanair разом з білоруським опозиціонером

Внаслідок спецоперації білоруської влади студентку затримав Слідком у Мінську за безпідставними і надуманими приводами

Європейський гуманітарний університет вимагає звільнити Софію Сапегу - свою студентку, дівчину співзасновника опозиційного телеграм-каналу "Нехта" Романа Протасевича, яких 23 травня обох затримали після примусової посадки літака у Мінську.

Університет пише, що Софія є громадянкою Росії, вивчає міжнародне право та європейське законодавство і готувалася захищати свою магістерську роботу, повідомляє "Європейська правда". Вона разом з Романом літала до Греції на відпочинок.

"Внаслідок спецоперації білоруської влади студентку затримав Слідком у Мінську за безпідставними і надуманими приводами... Софії має бути надана негайна консульська допомога. На додачу, ЄГУ закликає міжнародних партнерів, донорів та правозахисників допомогти звільнити Софію", - йдеться у заяві.

Університет додає, що засуджує безкарні дії білоруського режиму і висловлює солідарність з усіма, хто зазнає переслідувань у Білорусі.

Зазначається, що серед політв’язнів режиму Лукашенка вже четверо нинішніх або колишніх студентів університету.

Європейський гуманітарний університет розташований у Вільнюсі і примає на навчання студентів зі Східної Європи, де вони можуть навчатися російською, білоруською та англійською і брати участь у програмах обміну в країнах Європи та США.

Нагадаємо, що у парламентах вісьмох країн закликали призупинити всі польоти над Білоруссю через затримання Протасевича