CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСуспільний мовник оголосив вісімку фіналістів нацвідбору на пісенний конкурс "Євробачення-2022".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Стали відомі імена фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2022"
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє кореспондент Укрінформ.
У фіналі виступлять Alina Pash із композицією "Тіні забутих предків", гурт Cloudless із піснею "All be alright", Kalush Orchestra із піснею "Stefania"; співак Laud із композицією "Head Under Water"; виконавець Michael Soul із піснею "Demons"; Our Atlantic із треком "Моя Любов"; співачка Roxolana з піснею "GIRLZZZZ"; Wellboy із композицією "Nozzy Bossy". Фіналістів відібрали з-поміж 27 учасників, які увійшли до лонг-ліста Нацвідбору.
«Склад сьогоднішньої нашої вісімки я оцінюю як дуже потужний, тому що майже всі вони мають і сценічний досвід, і кліпи. Щонайменше троє-четверо — це вже молоді зірки, яких знає і любить країна. А те, що це не якісь великі зірки, мені здається, навіть добре, бо і це як місія відбіркового конкурсу, який зробив зірками і Alyosha, і Go_A", - зазначив продюсер та керівник компанії «Френдс Про ТВ» Олексій Гончаренко.
Фінал національного відбору на "Євробачення-2022" відбудеться у форматі телевізійного концерту 12 лютого, він транслюватиметься о 19:00 в прямому ефірі телеканалу UA: ПЕРШИЙ.
Виробництвом телеверсії фіналу нацвідбору займається компанія «Френдс Про ТВ», яка також створить резервний запис виступу переможця нацвідбору для показу під час проведення "Євробачення-2022" в Італії та забезпечить постановку номера в Турині.
Як повідомлялося, Суспільне отримало 284 заявки від охочих представляти Україну на пісенному конкурсі "Євробачення-2022", який цьогоріч прийматиме Італія. Фінал конкурсу відбудеться на арені PalaOlimpico у Турині 14 травня, півфінали — 10 та 12 травня.
Про свою участь у "Євробаченні-2022" оголосила 41 країна.
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