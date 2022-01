Стали відомі імена фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2022"

Суспільний мовник оголосив вісімку фіналістів нацвідбору на пісенний конкурс "Євробачення-2022".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформ.

У фіналі виступлять Alina Pash із композицією "Тіні забутих предків", гурт Cloudless із піснею "All be alright", Kalush Orchestra із піснею "Stefania"; співак Laud із композицією "Head Under Water"; виконавець Michael Soul із піснею "Demons"; Our Atlantic із треком "Моя Любов"; співачка Roxolana з піснею "GIRLZZZZ"; Wellboy із композицією "Nozzy Bossy". Фіналістів відібрали з-поміж 27 учасників, які увійшли до лонг-ліста Нацвідбору.

«Склад сьогоднішньої нашої вісімки я оцінюю як дуже потужний, тому що майже всі вони мають і сценічний досвід, і кліпи. Щонайменше троє-четверо — це вже молоді зірки, яких знає і любить країна. А те, що це не якісь великі зірки, мені здається, навіть добре, бо і це як місія відбіркового конкурсу, який зробив зірками і Alyosha, і Go_A", - зазначив продюсер та керівник компанії «Френдс Про ТВ» Олексій Гончаренко.

Фінал національного відбору на "Євробачення-2022" відбудеться у форматі телевізійного концерту 12 лютого, він транслюватиметься о 19:00 в прямому ефірі телеканалу UA: ПЕРШИЙ.

Виробництвом телеверсії фіналу нацвідбору займається компанія «Френдс Про ТВ», яка також створить резервний запис виступу переможця нацвідбору для показу під час проведення "Євробачення-2022" в Італії та забезпечить постановку номера в Турині.

Як повідомлялося, Суспільне отримало 284 заявки від охочих представляти Україну на пісенному конкурсі "Євробачення-2022", який цьогоріч прийматиме Італія. Фінал конкурсу відбудеться на арені PalaOlimpico у Турині 14 травня, півфінали — 10 та 12 травня.

Про свою участь у "Євробаченні-2022" оголосила 41 країна.