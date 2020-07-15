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Станом на ранок 15 липня у світі в цілому підтверджено понад 13,46 мільйонів заражень COVID-19

Так, число випадків коронавірусу загалом складає станом на ранок середи 13 462 873
У трійку лідерів за кількістю заражень входять США (3 545 077), Бразилія (1 931 204) та Індія (937 487). На четвертому місці - РФ (739 947).
Станом на ранок 15 липня у світі в цілому підтверджено понад 13,46 мільйонів заражень COVID-19 Слебке місце коронавірусу / Unsplash

Про це свідчать дані Worldometer, зазначає "Укрінформ".

Так, число випадків коронавірусу загалом складає станом на ранок середи 13 462 873, із яких 581 317 - летальні, а 7 852 445 людей уже встигли вилікуватися від COVID-19.

У трійку лідерів за кількістю заражень входять США (3 545 077), Бразилія (1 931 204) та Індія (937 487). На четвертому місці - РФ (739 947).

Нагадаємо, що станом на 9:00 в Україні зафіксовано 836 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

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15 07 2020 11:08
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