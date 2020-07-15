ЗДОРОВ'Я НОВИНИУ трійку лідерів за кількістю заражень входять США (3 545 077), Бразилія (1 931 204) та Індія (937 487). На четвертому місці - РФ (739 947).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Станом на ранок 15 липня у світі в цілому підтверджено понад 13,46 мільйонів заражень COVID-19
Так, число випадків коронавірусу загалом складає станом на ранок середи 13 462 873
Слебке місце коронавірусу / Unsplash
Про це свідчать дані Worldometer, зазначає "Укрінформ".
Так, число випадків коронавірусу загалом складає станом на ранок середи 13 462 873, із яких 581 317 - летальні, а 7 852 445 людей уже встигли вилікуватися від COVID-19.
У трійку лідерів за кількістю заражень входять США (3 545 077), Бразилія (1 931 204) та Індія (937 487). На четвертому місці - РФ (739 947).
Нагадаємо, що станом на 9:00 в Україні зафіксовано 836 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
15 07 2020 11:08 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 9 липня
- ВІДЕО Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 8 липня
- ВІДЕО Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 7 липня
- Як дивитися новини про COVID - 19
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
No articles