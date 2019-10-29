Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Станція київського метро "Золоті ворота" вранці буде закрита через ремонт шести ескалаторів

Роботи триватимуть до 9 лютого 2021 року
З 30 жовтня вранці в робочі дні з 08:10 до 09:20 закриватимуть на вхід станцію Київського метрополітену "Золоті ворота".
Станція київського метро "Золоті ворота" вранці буде закрита через ремонт шести ескалаторів Фото: MAXPPP

"Ми починаємо послідовний ремонт усіх ескалаторів на станції "Золоті ворота". Проведення таких робіт вимагає зміни в графіку роботи станції. З 30 жовтня вранці в робочі дні з 08:10 до 09:20 станцію закриватимуть на вхід. У цей час два робочі ескалатори нахилу (один у ремонті) підійматимуть пасажирів на вихід. Перехід працюватиме у звичайному режимі", - йдеться в повідомленні пресслужби КП, передає LB.ua.

В інший час станція працюватиме у звичайному режимі.

Відзначають, що плановий капремонт шести ескалаторів триватиме до 9 лютого 2021 року.

Нагадаємо, що першими станціями з 4G покриттям стануть Академмістечко, Героїв Дніпра і Сирець. Ймовірно, це станеться до кінця 2019 року.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 10 2019 16:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Василь Мокан:Проект #нова_еліта Нова еліта має відрізнятись не прізвищем, не обличчям, а якістю політики

Василь Мокан:Проект #нова_еліта Нова еліта має відрізнятись не прізвищем, не обличчям, а якістю політики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.