Станція київського метро "Золоті ворота" вранці буде закрита через ремонт шести ескалаторів

З 30 жовтня вранці в робочі дні з 08:10 до 09:20 закриватимуть на вхід станцію Київського метрополітену "Золоті ворота".

"Ми починаємо послідовний ремонт усіх ескалаторів на станції "Золоті ворота". Проведення таких робіт вимагає зміни в графіку роботи станції. З 30 жовтня вранці в робочі дні з 08:10 до 09:20 станцію закриватимуть на вхід. У цей час два робочі ескалатори нахилу (один у ремонті) підійматимуть пасажирів на вихід. Перехід працюватиме у звичайному режимі", - йдеться в повідомленні пресслужби КП, передає LB.ua.

В інший час станція працюватиме у звичайному режимі.

Відзначають, що плановий капремонт шести ескалаторів триватиме до 9 лютого 2021 року.

Нагадаємо, що першими станціями з 4G покриттям стануть Академмістечко, Героїв Дніпра і Сирець. Ймовірно, це станеться до кінця 2019 року.