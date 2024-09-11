Старі БМП та танки: чому нові бригади України стикаються з проблемами озброєння – Forbes

Такого висновку журналісти дійшли, проаналізувавши фото навчань на полігоні, які пресслужба бригади опублікувала на сторінці у Facebook.

Минулої осені Україна почала формування першої з одинадцяти запланованих бригад, чисельність кожної з них становитиме від 150 до 160 військових. Це стане 10% розширенням українських сухопутних сил, яке повинні розгорнути на фронті для заміни тих, хто втомився. Та у Forbes наголошують, що в цих підрозділів вже зараз спостерігається гостра нестача сучасного озброєння, що під час майбутньої заміни на полі бою може стати серйозною проблемою.

Такого висновку в ЗМІ дійшли, проаналізувавши фото 154-ї механізованої бригади. Там на озброєнні гусеничні бойові машини піхоти БМП-1 та колісні розвідувальні машини БРДМ-2 1960-х років, колісні бронетранспортери VAB французького виробництва 1970-х та колісні машини охорони M-1117 1990-х років.

"154-та механізована бригада здебільшого має старіші та легші машини, жодна з яких не має броні завтовшки понад 33 міліметри — достатньої, щоб відбивати кулеметні постріли", — пише Forbes.

У цього підрозділу, ймовірно, є і важчі машини — 60-річні танки Т-62. Та у ЗМІ не впевнені, кому саме належать вони: 154-й бригаді чи інструкторам, які працюють з нею на полігоні. До того ж в українській армії використовують здебільшого сучасні версії Т-64 і Т-72 та західні Challenger 2, М-1, Leopard 1 і Leopard 2, тож журналісти назвали Т-62 тривожним знаком.

"росіяни також зазнають труднощів зі створенням достатньої кількості сучасних машин для новосформованих бригад. Однак, навіть з урахуванням мотоциклів і візків для гольфу вони все одно в цілому краще оснащені, ніж українці, і більш численні", — підсумували ЗМІ.