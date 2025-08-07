Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Starlink втрачає ринок у Європі на тлі зростання попиту на послуги Eutelsat в Україні

07 серпня 2025, 14:58
Starlink втрачає ринок у Європі на тлі зростання попиту на послуги Eutelsat в Україні
Фото: СNN
Річні результати французького провайдера перевершили очікування.

Американський Starlink стикається з серйозною конкуренцією в Європі. Eutelsat перевершив фінансові прогнози аналітиків завдяки зміцненню в Україні та попиту з боку місцевої влади.

Starlink колись був піонером на ринку супутникового інтернету, але європейський Eutelsat йде за ним по п’ятах. Річні результати французького провайдера перевершили очікування, зумовлені зростаючим інтересом до послуг супутникового інтернету з боку державного та корпоративного секторів.

Про це пише видання TVP info.

У 2025 році Eutelsat був у центрі уваги, оскільки європейські уряди шукали національні рішення для супутникових послуг, спрямовані на зменшення залежності від американських постачальників, таких як Starlink Ілона Маска.

Дохід від відео, комунікаційних та адміністративних послуг досяг 1,23 млрд євро, що на 0,8% більше, ніж у попередньому році. Фінансові аналітики очікували, що ці доходи становитимуть 1,21 млрд євро, згідно з опитуванням Eutelsat.

Однак генеральний директор Жан-Франсуа Фаллаше заявив журналістам, що компанія "не буде безпосередньо конкурувати зі Starlink або Kuiper від Amazon на споживчих ринках" і натомість зосередиться на сегментах, які роблять її конкурентоспроможною.

Окрім державних послуг, ці сфери включають зв’язок під час польоту та морські послуги.

Компанія Eutelsat повідомила, що доходи від її супутників на низькій навколоземній орбіті (LEO) зросли на 84,1% у річному обчисленні до 187 мільйонів євро.

Окрім 34 геоорбітальних супутників, які в основному використовуються для мовлення та фіксованого супутникового інтернету, Eutelsat експлуатує сузір'я з понад 600 супутників на низькій навколоземній орбіті, якими керує її лондонська дочірня компанія OneWeb, яку Eutelsat придбала у 2023 році.

