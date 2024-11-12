Стармер наполягає на збереженні партнерства Британії з ЄС і США, незважаючи на політику Трампа

Стармер додав, що він "великий прихильник особистих зустрічей" з Трампом.

Кір Стармер наполягає на тому, що Британія не повинна обирати між дружбою з ЄС та Сполученими Штатами — попри перемогу Дональда Трампа на виборах минулого тижня.

Виступаючи на кліматичному саміті COP29 в Азербайджані, британський прем'єр-міністр применшив припущення про те, що Велика Британія може опинитися в епіцентрі торговельної війни між ЄС і США, і відмовився від коментарів щодо можливих винятків для Британії в планах Трампа щодо запровадження тарифів на американський імпорт.

Про це повідомляє Politico.

"Я хочу мати хороші відносини з усіма нашими союзниками, це дійсно важливо — чи то ЄС, чи то США", — заявив прем'єр-міністр Британії.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер збирається закликати президента США Джо Байдена виділити кошти для кредиту Україні на суму 20 мільярдів доларів до того, як Дональд Трамп вступить на посаду.