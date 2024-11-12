Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Стармер наполягає на збереженні партнерства Британії з ЄС і США, незважаючи на політику Трампа

12 листопада 2024, 16:24
Стармер наполягає на збереженні партнерства Британії з ЄС і США, незважаючи на політику Трампа
Фото: Getty Images
Стармер додав, що він "великий прихильник особистих зустрічей" з Трампом.

Кір Стармер наполягає на тому, що Британія не повинна обирати між дружбою з ЄС та Сполученими Штатами — попри перемогу Дональда Трампа на виборах минулого тижня.

Виступаючи на кліматичному саміті COP29 в Азербайджані, британський прем'єр-міністр применшив припущення про те, що Велика Британія може опинитися в епіцентрі торговельної війни між ЄС і США, і відмовився від коментарів щодо можливих винятків для Британії в планах Трампа щодо запровадження тарифів на американський імпорт.

Про це повідомляє Politico.

"Я хочу мати хороші відносини з усіма нашими союзниками, це дійсно важливо — чи то ЄС, чи то США", — заявив прем'єр-міністр Британії.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер збирається закликати президента США Джо Байдена виділити кошти для кредиту Україні на суму 20 мільярдів доларів до того, як Дональд Трамп вступить на посаду.

СШАДональд ТрампЄвросоюзБританіяКір Стармер

Останні матеріали

За тиждень ситуація на фронті не змінилася. росіяни продовжують тиснути на кількох напрямках – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
За тиждень ситуація на фронті не змінилася. росіяни продовжують тиснути на кількох напрямках – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 листопада 2024, 16:47
Пропозиція. Фонд перемоги Трампа в Україні – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Пропозиція. Фонд перемоги Трампа в Україні – Тімоті Еш
Переклад iPress – 12 листопада 2024, 12:10
Настає нова ера. Американська технологічна
Політика
Настає нова ера. Американська технологічна "братва" тепер хизується своїм впливом у коридорах влади – The Guardian
Переклад iPress – 12 листопада 2024, 08:22
Чому Україна готова поставити на Трампа. Чим ризикує нова адміністрація, якщо відмовить у допомозі Україні – Люк Коффі та Кейсі Мішель
Політика
Чому Україна готова поставити на Трампа. Чим ризикує нова адміністрація, якщо відмовить у допомозі Україні – Люк Коффі та Кейсі Мішель
Переклад iPress – 11 листопада 2024, 16:35
Чому
Політика
Чому "Третю світову війну" виграє Дональд Трамп. Як перемогти "Вісь зла" – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 11 листопада 2024, 12:15
Світ змінився. Поле бою – не дуже – Філліпс О'Брайен
Політика
Світ змінився. Поле бою – не дуже – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 листопада 2024, 01:12
Дональд Трамп обирає Сьюзі Вайлз керівником апарату Білого Дому. Кілька штрихів до її портрету – Politico
Політика
Дональд Трамп обирає Сьюзі Вайлз керівником апарату Білого Дому. Кілька штрихів до її портрету – Politico
Переклад iPress – 08 листопада 2024, 13:35
Козирні карти: набір для виживання. Як Європі підготуватися до чотирьох неспокійних років – Едвард Лукас
Політика
Козирні карти: набір для виживання. Як Європі підготуватися до чотирьох неспокійних років – Едвард Лукас
Переклад iPress – 08 листопада 2024, 11:32
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється