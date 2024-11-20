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Стармер натякнув на тактику Британії після того, як Україна запустила ракети США – The Times

20 листопада 2024, 12:12
Стармер натякнув на тактику Британії після того, як Україна запустила ракети США – The Times
"Поворотний момент", за словами джерела в Міністерстві закордонних справ, настав, коли рф втягнула військових КНДР у конфлікт.

Прем’єр-міністр припустив, що Зеленський використає проти росії ракети британського виробництва Storm Shadow – лише питання часу.

Про це повідомляє The Times

Після того як в ЗМІ з'явилася інформація про те, що США дозволили Україні використовувати далекобійні ракети ATACMS проти цілей  рф, поставила прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера перед необхідністю озвучити свою позицію щодо ракет Storm Shadow. 

Від початку помічники Стармера наполягали на тому, щоб використовувати відсутність офіційного підтвердження від Білого дому, щоб якомога менше говорити про наміри Британії.

Вони наполягали на тому, що рішення США не має стосунку до ракет Storm Shadow, оскільки у них інша специфікація порівняно з системою Atacms.

"В приватному порядку високопоставлене урядове джерело сказало, що позиція Стармера насправді була простою - він хоче дозволити Україні використовувати зброю так, як вона вважає за потрібне для своєї самооборони. За лаштунками Великобританія вже кілька місяців тисне на США з цього питання", - йдеться в статті.

США спочатку не давали дозволу на використання своїх технологій для ракет Storm Shadow для ударів по росії, оскільки були стурбовані подальшою ескалацією конфлікту, пише The Times.

"Поворотний момент", за словами джерела в Міністерстві закордонних справ, настав, коли рф втягнула північнокорейських солдатів у конфлікт, що було розцінено як "серйозна ескалація".

Раніше підхід Британії полягав у тому, щоб оголосити про розгортання Storm Shadow після того, як їх було використано на полі бою, щоб не надати путіну стратегічної переваги.

Проте згодом Стармер почав відкидати обережність, натякаючи, що це всього лише питання часу, коли ракети Storm Shadow можуть бути використані в Україні, пише видання.

"Ми повинні гарантувати, що Україна матиме те, що їй потрібно, поки їй потрібно виграти цю війну. Але я не збираюся вдаватися в оперативні питання, тому що, якщо я це зроблю, переможцем буде тільки один, і це путін", - сказав прем’єр.

Високопоставлені урядові джерела заявили, що зміна формулювань Стармером була навмисною, і натякнули, що попередні заперечення проти використання Storm Shadow американцями тепер знято.

 
Велика Британіявійна в Україні

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