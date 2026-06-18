Стармер прокоментував суд над українцем та румуном за підпал майна, пов'язаного з ним

Прем'єр Великої Британії вважає, що підпали його майна свідчать про спробу "розділити країну та дестабілізувати демократію".

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав справу про підпали його майна спробою "розділити країну та спровокувати конфлікт".

Під час свого виступу на саміті G7 Стармер заявив, що підпал його будинку "однозначно вплинув на нього та його родину". Прем’єр-міністр також звинуватив політиків та інших "діячів" Великої Британії за те, що вони "більш ніж раді потурати розриву країни". Він додав, що є й "ті, хто не з Великої Британії, але намагаються знайти способи використати цей розкол для дестабілізації демократії". Як передає медіа, у мережі з’явилася "дивна й хибна" теорія про те, що обвинувачені були працівниками секс-індустрії та підпалили будинок, бо їм не заплатили. За даними джерел у службі безпеки, ці чутки могли бути створені ультраправими діячами у Великій Британії та посилені російськими агентами. На запитання, чи Стармера непокоять ці твердження, він заявив, що "є багато дійових осіб, які хочуть розділити нашу країну та спричинити конфлікт у ній".