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Стармер прокоментував суд над українцем та румуном за підпал майна, пов'язаного з ним

18 червня 2026, 20:35
Стармер прокоментував суд над українцем та румуном за підпал майна, пов'язаного з ним
Фото: Getty Images
Прем'єр Великої Британії вважає, що підпали його майна свідчать про спробу "розділити країну та дестабілізувати демократію".
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав справу про підпали його майна спробою "розділити країну та спровокувати конфлікт".
 
Про це повідомляє Guardian.
 
Під час свого виступу на саміті G7 Стармер заявив, що підпал його будинку "однозначно вплинув на нього та його родину". Прем’єр-міністр також звинуватив політиків та інших "діячів" Великої Британії за те, що вони "більш ніж раді потурати розриву країни". Він додав, що є й "ті, хто не з Великої Британії, але намагаються знайти способи використати цей розкол для дестабілізації демократії". Як передає медіа, у мережі з’явилася "дивна й хибна" теорія про те, що обвинувачені були працівниками секс-індустрії та підпалили будинок, бо їм не заплатили. За даними джерел у службі безпеки, ці чутки могли бути створені ультраправими діячами у Великій Британії та посилені російськими агентами. На запитання, чи Стармера непокоять ці твердження, він заявив, що "є багато дійових осіб, які хочуть розділити нашу країну та спричинити конфлікт у ній".
 
"Потрібно чітко це висловити й боротись із цим на кожному кроці", – зазначив він.
 
13 травня поліція затримала першого підозрюваного у справі про підпал – 21-річного українця Романа Лавриновича. Другим підозрюваним виявився 26-річний українець із Чернівців Станіслав Карпюк. Згодом затримали й третього підозрюваного – Петра Починка. А 2 червня затримали четвертого підозрюваного. Їх підозрюють у влаштуванні пожеж біля житла, пов’язаного зі Стармером. Одна з пожеж, яка сталася 12 травня, спалахнула біля дверей будинку Стармера в Кентиш-Тауні. Підпал удалося локалізувати приблизно за 20 хвилин. Там був пошкоджений вхід, однак ніхто не постраждав.

 

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