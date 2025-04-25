Стармер: Припинення вогню в Україні можливе до літа, але не на умовах Трампа

Стармер наголошує, що припинення вогню має бути довгостроковим, інакше Росія просто отримає можливість продовжити війну.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловив сподівання, що припинення вогню у війні рф проти України може бути оголошене до літа.

Про це повідомляє The Telegraph.

"Це має бути припинення вогню на умовах, які можуть прийняти всі сторони, включаючи Україну, і це має бути тривале припинення вогню”, - сказав він.

"Чого я не хочу бачити, то це тимчасового припинення вогню, тому що я настільки переконаний, наскільки це можливо, що це просто залишить росії можливість і засоби для того, щоб повернутися в майбутньому. Вони робили це раніше, і я не сумніваюся, що вони зроблять це знову", - додав Стармер.

Британський прем'єр також наполягає на тому, що в України має бути право визначати умови будь-якої мирної угоди з рф — це “кидає виклик” пропозиціям президента США Дональда Трампа.

"Ми перебуваємо на інтенсивній стадії переговорів. Зрештою, я завжди пам'ятаю про те, що саме Україна повинна вирішувати ці питання - не інші люди повинні вирішувати від імені України. Це має вирішувати Україна. І росія має сісти за стіл переговорів щодо безумовного припинення вогню", - сказав він в інтерв'ю The Telegraph.

Відповідаючи на запитання, чи винен президент України Володимир Зеленський у тому, що не вдається досягнути мирної угоди, Стармер сказав: "Ні. росія є агресором”. Він також нагадав про те, що Зеленському пропонували допомогти безпечно виїхати з України в перший тиждень повномасштабного вторгнення рф.

"На той момент всі думали, що росія дуже швидко досягне успіху у своєму намірі захопити Україну. А він залишився, щоб боротися і керувати своєю країною, що він робить з величезною мужністю і стійкістю вже більше трьох років, як і вся його країна. Це росія повинна сісти за стіл переговорів і погодитися на припинення вогню", - сказав британський прем'єр.

Така риторика Стармера контрастує з заявами Трампа, який звинувачував Зеленського у війні.

Також Стармер відмовився підтримати плани США щодо визнання Криму російським у будь-яких переговорах з рф, закликавши москву погодитися на “безумовне припинення вогню”.

Відповідаючи на запитання про мирну угоду, яка визначала б Крим як частину рф, Стармер сказав: "Це не мені вирішувати. Це частина обговорень".

Британський прем'єр продовжує наполягати на отриманні “гарантій безпеки” від США для так званої “коаліції охочих”, згідно з планами якої західні війська можуть бути відправлені до України. Трамп наразі не демонстрував намірів надавати такі “гарантії”.

Попри розбіжності з адміністрацією Трампа, Стармер також заявив, що Європа не може відмовитися від безпекових зв'язків з Америкою.