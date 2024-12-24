Стармер у розмові із Зеленським натякнув на можливість розміщення британських військ в Україні – The Times

Прем'єр Британії натякнув, що готовий відправити війська в Україну для навчання ЗСУ

Прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер натякнув, що британські війська можуть бути розміщені на заході України для навчання солдатів ЗСУ.

Про це пише The Times.

У телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським Стармер погодився "з важливістю уточнення" пропозиції щодо навчання українських солдатів для подальшого зміцнення можливостей України на полі бою.

Уже близько 51 000 українських солдатів пройшли навчання у Великій Британії в рамках операції "Інтерфлекс". Однак, як пише The Times, відправка військових до Британії передбачає "багатоетапну подорож".

"Є побоювання, що українці не хочуть записуватися в армію через побоювання, що вони не отримають належної підготовки або обладнання перед відправкою на передову. Перенесення навчання на захід України може заспокоїти тих, хто хоче уникнути призову, і збільшити кількість українців, які проходять базовий курс", - ідеться в статті. До війни британські війська навчали українських солдатів на заході України, і в Україні все ще проводять навчання невелика кількість британських військових медиків.

Нагадаємо, що раніше про те, що британські війська можуть вирушити в Україну для підготовки солдатів ЗСУ, заявляв міністр оборони Великої Британії Джон Хілі. Він став першим представником уряду, який публічно підтримав цей крок.