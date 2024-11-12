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Стармер вимагатиме, щоб Байден передав Україні $20 млрд, яких бракує, до того, як Трамп прийде до влади – The Telegraph

12 листопада 2024, 12:31
Стармер вимагатиме, щоб Байден передав Україні $20 млрд, яких бракує, до того, як Трамп прийде до влади – The Telegraph
Фото: з вільних джерел
Також Стармер проситиме надати дозвіл Україні бити ракетами Storm Shadow вглиб рф
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер збирається закликати президента США Джо Байдена виділити кошти для кредиту Україні на суму 20 мільярдів доларів до того, як Дональд Трамп вступить на посаду.
 
Про це пише The Telegraph. 
 
Прем’єр-міністр наполягає на тому, щоб провести особисті переговори з Байденом, коли вони обидва відвідають саміт G20 у Бразилії наступного тижня.
 
Очікується, що Стармер також скаже, що Україні нарешті слід дати дозвіл запускати ракети великої дальності Storm Shadow вглиб росії, проти чого виступає Байден.
 
Ракети Storm Shadow виробляються Британією та Францією, але під час розгортання можуть використовувати системи США.
 
Світові лідери G7 ще в червні погодилися надати Києву позики в розмірі 50 мільярдів доларів, які частково фінансуються за рахунок відсотків, отриманих від російських активів.
 
США пообіцяли надати 20 мільярдів доларів із цих 50 мільярдів, але ще їх не надали.

 

БританіяБайденвійна в Україніросія окупанти

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