Стартова ціна ОГХК на приватизаційному аукціоні буде від 3 до 5 млрд грн - голова ФДМ

Фонд державного майна (ФДМ) України планує на перші аукціони великої приватизації у 2021 році наприкінці першого - початку другого кварталу виставити ПрАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК) зі стартовою ціною від 3 до 5 млрд грн.

Повідомив голова Фонду Дмитро Сенниченко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Дуже важливо розуміти, що стартувати варто з ціни трохи нижче (не з низькою, а трохи нижче) ринкової для того, щоб було більше учасників. Стартова ціна варіюватиметься між 3 і 5 млрд грн. Але остаточно вона ще не визначена", - сказав він.

Сенниченко уточнив, що ФДМ вже виносить умови конкурсу з продажу ОГХК на затвердження Кабінету Міністрів.

Він також зауважив, що Фонд уважно стежить за управлінням компанією і, незважаючи на зміну директорів, йому вдалося цього року досягти збільшення чистого прибутку підприємства приблизно до 700 млн грн із 100 млн грн минулого року.

Сенниченко раніше заявляв, що про намір взяти участь у приватизації ОГХК повідомляли 16-18 компаній.

"Серед них два українські холдинги, а решта - це відомі міжнародні компанії: японські, австралійські та інші, які конкуруватимуть між собою, отримавши інформацію про компанію, про запаси, про родовища", - сказав голова ФДМ у квітні минулого року в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

ДП "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" розпочало фактичну діяльність із серпня 2014 року, коли уряд України ухвалив рішення про передачу йому в управління майнових комплексів Вільногірського гірничо-металургійного комбінату (Дніпропетровська обл.) та Іршанського гірничо-збагачувального комбінату (Житомирська обл.). 8 грудня 2016 року ДП було перетворено на ПАТ "ОГХК", 26 грудня 2018 року - з ПАТ на ПрАТ.

ОГХК реалізує продукцію - концентрати рутиловий, ільменітовий, цирконовий, ставролітовий, кварцовий пісок - до понад 30 країн світу. Основні ринки збуту - ЄС, Китай, Туреччина, а також США і країни Африки.

Уряд у серпні 2016 року відніс ОГХК до списку компаній, що підлягають приватизації в 2017 році. Її терміни кілька разів відкладали, востаннє - до літа цього року у зв'язку з коронакризою та карантином. Готує ОГХК до приватизації "BDO корпоративні фінанси" у складі консорціуму Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine та Asset Expertise.

ОГХК відповідно до звіту за 9 міс.-2020 збільшила чистий прибуток у 2,9 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 424,49 млн грн із 147,57 млн грн. Чистий дохід за цей період скоротився на 22,9% - до 2 млрд 79,48 млн грн.

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