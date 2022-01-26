Стартова вартість земельних ділянок на аукціонах Прозорро перевищила мільярд - Лещенко

Стартова вартість всіх земельних ділянок, виставлених на аукціони у системі "Прозорро.Продажі", становить більше 1 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко у Телеграмі.

"Менше ніж за 4 місяці від старту земельних аукціонів у системі "Прозорро.Продажі" стартова вартість земельних ділянок подолала позначку в 1 млрд грн! А органи місцевого самоврядування за ці 112 днів уже заробили до бюджетів різних рівні понад чверть мільярда гривень", - йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що наразі у системі "Прозорро.Продажі" опубліковано 3244 аукціони з загальною площею земельних ділянок у 18 тис. га. Вартість виставлених земель на аукціони з оренди - 74 млн грн, із її відчуження - 927 млн грн. Землі сільськогосподарського призначення продають на 72% аукціонів.

За словами міністра, у п'ятірку областей лідерів за стартовою вартістю лотів з продажу входять: Львівська, Київська, Закарпатська, Одеська та Харківська області. "Саме тут земля є найдорожчою під продаж (принагідно нагадую, що державні та комунальні сільськогосподарські землі перебувають під забороною купівлі-продажу, тож ідеться виключно про землі приватних осіб або не с/г землі)", - пояснив Лещенко.

Він додав, що стартова вартість лотів із оренди землі найвища на Одещині, Хмельниччині, Кіровоградщині, Київщині та Львівщині. Згідно з даними міністра, у середньому зростання ціни за результатами земельних торгів становить понад 200%, а за с/г землями цей показник сягає 437%. Втім у деяких регіонах він може дорівнювати 1000 %.

Лещенко розповів, що з моменту старту земельних аукціонів у системі "Прозорро.Продажі" органи місцевого самоврядування уже заробили до бюджетів різних рівні понад чверть мільярда гривень.