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Стартував конкурс українсько-чеських науково-дослідних проєктів на 2021-2022

Як повідомляє пресслужба Міносвіти, заявки прийматимуть до 25 травня поточного року
Міністерство освіти і науки України та відповідне відомство Чеської Республіки оголосили про початок конкурсу спільних українсько-чеських науково-дослідних проєктів на 2021-2022 роки.
Стартував конкурс українсько-чеських науково-дослідних проєктів на 2021-2022 фото: inmarketing.com.ua

Як повідомляє пресслужба Міносвіти, заявки прийматимуть до 25 травня поточного року, зазначає "Громадське".

Серед пріоритетних напрямків визначили:

  • інформаційні технології, зокрема нові ринкові технології;

  • електроенергетику;

  • екологію та раціональне використання природних ресурсів;

  • біотехнології, нові терапевтичні методи, профілактику захворювань;

  • нові речовини та матеріали;

  • сучасне машинобудування;

  • суспільні науки, гуманітарні науки, мистецтво.

Конкурс відкритий для будь-яких науково-дослідних груп закладів вищої освіти і наукових установ України та науково-дослідних груп університетів Чеської Республіки.

Відбір відбудеться у кілька етапів: перевірка документів на відповідність вимогам, передача заявок на наукову експертизу, проведення експертиз паралельно в обох країнах, розгляд результатів експертизи Спільною українсько-чеською Комісією та затвердження Спільною Комісією результатів конкурсу та переліку проєктів, що отримають фінансування.

Уточнюють, що керівники та основні учасники проєктів можуть подавати кілька заявок. Однак керівники не зможуть отримати фінансування більш ніж за одним проєктом.

У 2020 році після понад 20-річної перерви українські та ізраїльські вчені відновлять спільні наукові дослідження у галузях теоретичної фізики й проблем культурної та історичної спадщини.

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25 03 2020 16:56
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