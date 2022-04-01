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Статки Ахметова за рік зросли на понад 50% — Bloomberg

Статки українського бізнесмена Ріната Ахметова за 2021 рік зросли на понад 50% і тепер становлять 11,7 мільярда доларів.
Статки Ахметова за рік зросли на понад 50% — Bloomberg Ринат Ахметов. Фото: news.mail.ru
Про це свідчить світовий рейтинг багатіїв від Bloomberg, передає Укрінформ.
 
Ахметов перебуває на 190-му місці рейтингу. Рік тому його статки були на 4,14 мільярда доларів меншими, тож у переліку багатіїв він піднявся одразу на понад 130 місць — з 322-го на 190-те.
 
Лідером рейтингу є американський винахідник Ілон Маск, який за рік збагатів на 114 мільярдів доларів і тепер має 270 мільярдів. Далі йде американський засновник Amazon Джеф Безос, який за рік збіднів на 2 мільярди доларів і зараз володіє 192 мільярдами. На третьому місці - французький очільник Louis Vuitton Бернар Арно зі 178 мільярдами.
 
Загалом рейтинг включає 500 найбагатших людей у світі. Ахметов єдиний українець у цьому списку.
 
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04 01 2022 11:09
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