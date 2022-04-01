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Статки Маска знову перевищили 300 мільярдів доларів – Forbes

Статки CEO Tesla, найбагатшої людини світу Ілона Маска за день виросли на 32,6 млрд дол та знову перевищили позначку в 300 млрд доларів.
Статки Маска знову перевищили 300 мільярдів доларів – Forbes Фото: з вільного доступу
Про це свідчать дані рейтингу Forbes Real-Times, який відстежує статки мільярдерів у режимі реального часу.
 
За даними Forbes, за понеділок, 3 січня, статки Маска зросли на 11,98% або на 32,6 млрд дол та досягли 304,2 млрд доларів.
 
 
Напередодні автовиробник Tesla прозвітував про рекордні поставки електромобілів у 4 кварталі минулого року та у 2021 році в цілому. 
 
Так, Tesla відзвітувала про рекордні поставки на ринок електромобілів у IV кварталі 2021 року - вони досягли 308 600 машин. Поставки за весь рік - 936 172 автомобілі. Обидва показники значно перевершили консенсус-прогнози аналітиків.
 
Акції компанії зросли у ціні на 13,5%, пише Bloomberg.
 
За даими CNBC, стрибок цін на акції Tesla дозволив зрости індексу високотехнологічних компаній Nasdaq на 1%
 
Nasdaq лідирував у понеділок серед інших американських біржових індексів, піднявшись на 1,2%, до 15 832,80 пунктів.
 
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04 01 2022 16:08
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