БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИСтатки CEO Tesla, найбагатшої людини світу Ілона Маска за день виросли на 32,6 млрд дол та знову перевищили позначку в 300 млрд доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Статки Маска знову перевищили 300 мільярдів доларів – Forbes
Фото: з вільного доступу
Про це свідчать дані рейтингу Forbes Real-Times, який відстежує статки мільярдерів у режимі реального часу.
За даними Forbes, за понеділок, 3 січня, статки Маска зросли на 11,98% або на 32,6 млрд дол та досягли 304,2 млрд доларів.
Напередодні автовиробник Tesla прозвітував про рекордні поставки електромобілів у 4 кварталі минулого року та у 2021 році в цілому.
Так, Tesla відзвітувала про рекордні поставки на ринок електромобілів у IV кварталі 2021 року - вони досягли 308 600 машин. Поставки за весь рік - 936 172 автомобілі. Обидва показники значно перевершили консенсус-прогнози аналітиків.
Акції компанії зросли у ціні на 13,5%, пише Bloomberg.
За даими CNBC, стрибок цін на акції Tesla дозволив зрости індексу високотехнологічних компаній Nasdaq на 1%
Nasdaq лідирував у понеділок серед інших американських біржових індексів, піднявшись на 1,2%, до 15 832,80 пунктів.
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04 01 2022 16:08 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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