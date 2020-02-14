Ставки за депозитами знизяться до 1% у валюті і це буде шок - НБУ

"Минулого року був шок через те, що гривня виросла. У цьому році.., якщо у нас все буде нормально з МВФ, буде ще один шок - будуть демонстрації під Національним банком, оскільки люди будуть отримувати за депозитами у валюті до 1%, а по гривні - нижче 10%", - сказав Чурій.

Національний банк очікує зниження ставок за депозитами в 2020 році до 1% у валюті і нижче 10% у гривні за умови затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом, що може призвести до чергових демонстрацій під стінами центробанку, повідомляє "Економічна правда".

Про це повідомив заступник голови НБУ Олег Чурій на зустрічі з представниками Європейської бізнес асоціації.

"Минулого року був шок через те, що гривня виросла. У цьому році.., якщо у нас все буде нормально з МВФ, буде ще один шок - будуть демонстрації під Національним банком, оскільки люди будуть отримувати за депозитами у валюті до 1%, а по гривні - нижче 10%", - сказав Чурій.

Член правління НБУ також зазначив, що при цьому зниження ставок за депозитами позитивно відіб'ється на українській економіці в цілому.

Нагадаємо, що у НБУ розповіли, що заважає відновленню кредитування та іпотеки.