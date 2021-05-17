"Степанов має піти": під Верховною Радою відбулася акція проти чинного міністра охорони здоров'я

Виконавча директорка благодійного фонду "Пацієнти України" Інна Іваненко на акції проти міністра охорони здоров'я Максима Степанова, Київ, 17 травня 2021 року

Фото: Андрій Новіков / hromadske

Біля Верховної Ради відбулася акція проти міністра охорони здоров'я Максима Степанова, Київ, 17 травня 2021 року

Фото: Андрій Новіков / hromadske

Інна Іваненко через COVID-19 також втратила близьку людину - її свекор помер від коронавірусу 14 квітня. Чоловік мав супутнє захворювання - цукровий діабет, але не встиг дочекатися своєї черги на вакцинацію.

"Коли вакцина з’явилася в Україні, він одразу почав звертатися до сімейної лікарки і просив, щоб його вакцинували. Але за планом вакцинації він потрапляв лише до 4-го етапу. Від організації "Пацієнти України" я з самого початку говорила, що люди, які мають супутні захворювання, повинні вакцинуватися першими, бо вони можуть не дожити. Так сталося з моїм свекром", - розповіла Іваненко.