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"Степанов має піти": під Верховною Радою відбулася акція проти чинного міністра охорони здоров'я

Учасники акції вимагають відставки Степанова, а також перевірки його дій у боротьбі з пандемією
Біля Верховної Ради зібралися близько 50 людей на акцію проти чинного міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
"Степанов має піти": під Верховною Радою відбулася акція проти чинного міністра охорони здоров Фото: вакцина (freepik)

Про це повідомляє кореспондентка hromadske з місця події.

За словами голови благодійного фонду "100% життя" Дмитра Шерембея, це перша акція, на яку не запрошували людей. Замість 47 тисяч людей, які мали б вийти під стіни парламенту, була порожня площа - всі ці люди померли від коронавірусу. 

Біля Верховної Ради відбулася акція проти міністра охорони здоров'я Максима Степанова, Київ, 17 травня 2021 року

Фото: Андрій Новіков / hromadske

"Захід демонструє те, скільки людей померли внаслідок політики Степанова. Замість людей ви бачите свічки та чорні стрічки. На цій площі лише 1% від тих, хто помер від COVID-19 за цей рік", - зазначила виконавча директорка благодійного фонду «Пацієнти України» Інна Іваненко.

Виконавча директорка благодійного фонду "Пацієнти України" Інна Іваненко на акції проти міністра охорони здоров'я Максима Степанова, Київ, 17 травня 2021 року

Фото: Андрій Новіков / hromadske

Біля Верховної Ради відбулася акція проти міністра охорони здоров'я Максима Степанова, Київ, 17 травня 2021 року

Фото: Андрій Новіков / hromadske

Інна Іваненко через COVID-19 також втратила близьку людину - її свекор помер від коронавірусу 14 квітня. Чоловік мав супутнє захворювання - цукровий діабет, але не встиг дочекатися своєї черги на вакцинацію. 

"Коли вакцина з’явилася в Україні, він одразу почав звертатися до сімейної лікарки і просив, щоб його вакцинували. Але за планом вакцинації він потрапляв лише до 4-го етапу. Від організації "Пацієнти України" я з самого початку говорила, що люди, які мають супутні захворювання, повинні вакцинуватися першими, бо вони можуть не дожити. Так сталося з моїм свекром", - розповіла Іваненко. 

Голова благодійного фонду "100% життя" Дмитро Шерембей на акції біля Верховної Ради, Київ, 17 травня 2021 року

Фото: Андрій Новіков / hromadske

Голова благодійного фонду "100% життя" Дмитро Шерембей наголошує, що мета акції - не лише зняти Степанова з посади, а й перевірити всі його дії та порушити кримінальну справу щодо його діяльності. 

"Україна платить страшну ціну. Ми хочемо, щоб кожен документ, який він підписав оцінили та перевірили. Ми хочемо, щоб припинили назначати політично зручних міністрів. Міністр має піклуватися про пацієнтів та лікарів, а не про політиків", - каже Шерембей.

Нагадаємо, що в Україні за добу зробили 2,2 тисячі щеплень проти COVID-19, на Кіровоградщині не вакцинували жодної людини.

 

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17 05 2021 15:21
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