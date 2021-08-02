Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

Степанов: У кожному регіоні вакцинацію проводитимуть в середньому 23 мобільні бригади, в Україні - 572

На сьогодні медпрацівники проходять навчання для проведення вакцинації
Степанов зазначив, що на першому етапі вакцинації, який включає майже 370 тис. осіб, вакцину отримають працівники мобільних бригад вакцинації, медичні працівники, лікарі та середній медичний персонал, що працюють у медзакладах і надають допомогу хворим на COVID-19.
Степанов: У кожному регіоні вакцинацію проводитимуть в середньому 23 мобільні бригади, в Україні - 572 Фото: МОЗ

Проводитимуть вакцинацію у кожному регіоні приблизно 23 мобільні бригади, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді" у Києві у понеділок, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Для здійснення вакцинації медична система може забезпечити 4,25 тис. пунктів щеплень і 572 мобільні бригади, в середньому 23 мобільні бригади на регіон. На першому та другому етапі у кожному регіоні буде достатньо сформувати по сім-вісім мобільних бригад", - сказав він.

Міністр додав, що на сьогодні медпрацівники проходять навчання для проведення вакцинації.

"Наразі медпрацівники проходять відповідні навчання і до середини лютого будуть готові. Ми детально прописали кожен етап, але так, щоб оперативно адаптувати його під зміни епідемічних або логістичних умов", - сказав він.

"МОЗ, Центр громадського здоров'я у співпраці з ВООЗ та ЮНІСЕФ вже провели перший етап оцінки холодового ланцюга для транспортування та збереження вакцин. Держава здатна забезпечити всю логістику. Для наднизьких температур держава вже залучила приватну компанію", - додав міністр.

Степанов зазначив, що на першому етапі вакцинації, який включає майже 370 тис. осіб, вакцину отримають працівники мобільних бригад вакцинації, медичні працівники, лікарі та середній медичний персонал, що працюють у медзакладах і надають допомогу хворим на COVID-19, працівники лабораторій, які проводять дослідження на COVID-19, працівники екстренки, включаючи водіїв, громадяни, які перебувають у спеціалізованих медзакладах, і працівники таких медзакладів (інтернати, будинки людей похилого віку та ін.), військовослужбовці.

На другому, третьому та четвертому етапі вакцину отримають люди, які входять до групи ризику за професійною ознакою, станом здоров'я або віком.

Нагадаємо, що постачання вакцин від COVID-19 в Україну розпочнеться за 2 тижні із залученням приватних логістичних компаній.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 02 2021 14:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.