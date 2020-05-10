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Степанов: Україна повернеться до суворіших карантинних обмежень при погіршенні ситуації з COVID-19

Він наголосив, що суворіше дотримання карантинних норм безпосередньо впливає на зменшення кількості хворих на COVID-19
"Зрозуміло, що локдаун - це найкращий шлях, щоб розірвати ланцюг передачі інфекції. Але нам також потрібно було знайти баланс між економікою та протиепідемічними заходами, щоб не зупиняти економіку", - сказав Степанов.
Степанов: Україна повернеться до суворіших карантинних обмежень при погіршенні ситуації з COVID-19 Максим Степанов / Фото: Укрінформ

Міністерство охорони здоров'я ініціюватиме повернення до суворіших карантинних обмежень, якщо ситуація з поширенням епідемії коронавірусної хвороби погіршуватиметься, повідомляється на сайті відомства з посиланням на міністра Максима Степанова, зазначає "Інтерфакс-Україна".

"Зрозуміло, що локдаун - це найкращий шлях, щоб розірвати ланцюг передачі інфекції. Але нам також потрібно було знайти баланс між економікою та протиепідемічними заходами, щоб не зупиняти економіку. Я вважаю, що ми знайшли такий баланс, але одночасно необхідно і надалі виконувати всі рекомендації МОЗ. Але в разі, якщо ситуація набуватиме загрозливого характеру, міністерство пропонуватиме повернення до суворіших карантинних заходів", - сказав Степанов.

Він наголосив, що суворіше дотримання карантинних норм безпосередньо впливає на зменшення кількості хворих на COVID-19.

"24 вересня, коли Тернопіль перейшов до "червоної "категорії епідемічної небезпеки, показник захворюваності на 100 тис. населення за 14 днів становив 615 хворих. Через тиждень він знизився до 484. Тобто ми одразу бачимо, що введення цих обмежувальних заходів допомагає знизити рівень захворюваності", - констатував Степанов.

Нагадаємо, що 5 жовтня (станом на 9:00) в Україні 230 236 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 430 летальних, 101 252 пацієнти одужали.

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05 10 2020 16:10
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