Степанов: Є обмеження на поїздки українців до ЄС з огляду на високу захворюваність

"На сьогодні будуть обмеження на поїздки українців до ЄС. Вони не стосуватимуться деяких категорій населення: дипломатів, громадян, у яких сезонна робота, осіб, що виїжджають на навчання, а також громадян, що шукають притулку в країнах ЄС", - сказав Максим Степанов під час прес-брифінгу.

Кількість активних хворих в Україні становить 57 на 100 тис. населення, що значно перевищує допустиму норму (16 на 100 тис. населення) для в'їзду до ЄС без обмежень, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час прес-брифінгу в Києві у вівторок, зазначає "Інтерфакс-Україна".

"За індикаторами, які встановлюють для в'їзду до ЄС, - кількість активних хворих на рівні 16 на 100 тис. населення. Ці країни (з показником менше ніж 16 активних хворих на 100 тис. населення) перебувають у "зеленій зоні", і їхні громадяни можуть спокійно подорожувати до країн ЄС. Якщо говорити про Україну, то у нас цей показник становить 57 на 100 тис. населення. Тобто на сьогодні будуть обмеження на поїздки українців до ЄС. Вони не стосуватимуться деяких категорій населення: дипломатів, громадян, у яких сезонна робота, осіб, що виїжджають на навчання, а також громадян, що шукають притулку в країнах ЄС", - сказав він.

Нагадаємо, що станом на 9:00 в Україні зафіксовано 706 нових випадків зараження коронавірусною хворобою COVID-19.