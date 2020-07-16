БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ"Уряд ухвалив рішення, що нічні клуби або заклади харчування мають обмеження за часом роботи - з 23:00 до 7:00 вони не можуть працювати. Це рішення поширюється на території всієї країни", - сказав він.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Степанов: Заклади громадського харчування в Україні не можуть працювати з 23:00 до 7:00
Фото: Укрінформ
Закладам громадського харчування та нічним клубам у країні заборонено працювати з 23:00 до 7:00, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час прес-брифінгу в Києві в четвер, зазначає "Інтерфакс-Україна".
"Уряд ухвалив рішення, що нічні клуби або заклади харчування мають обмеження за часом роботи - з 23:00 до 7:00 вони не можуть працювати. Це рішення поширюється на території всієї країни", - сказав він.
Нагадаємо, що станом на 9:00 15 липня в Україні зафіксовано 848 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
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