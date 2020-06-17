Степанова заслухають в профільному комітеті Ради з приводу продовження медреформи і виконання вимог МВФ

Підписавши Меморандум МВФ за програмою Stand-by, Україна взяла на себе зобов'язання продовжити трансформацію медичних установ і реформу системи охорони здоров'я.

17 червня відбудеться засідання Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування за участю народних депутатів, міністра охорони здоров'я Максима Степанова та представників міжнародних партнерів України, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Комітет розгляне пропозиції Міністерства охорони здоров'я щодо коригування другого етапу медичної реформи та їх відповідності вимогам МВФ.

Початок засідання о 16:00.

Підписавши Меморандум МВФ за програмою Stand-by, Україна взяла на себе зобов'язання продовжити трансформацію медичних установ і реформу системи охорони здоров'я. Український уряд повинен продовжити реформу шляхом розширення нового механізму фінансування вторинної та спеціалізованої допомоги.

Як повідомлялося, глава МОЗ Максим Степанов назвав перший етап медичної реформи "експериментом" і заявив, що головною метою реформи має бути якісна і доступна медицина.

Голова Виконавчого комітету реформ Михайло Саакашвілі також наголосив на необхідності більш рішучих дій в реформуванні медичної галузі.

Зокрема, в ефірі каналу "1+1" він заявив: "Спроби частково міняти нічого не приносять. Спроби реанімувати старі, совкові реформи не працюють. Перебудувати стару систему неможливо. Її треба повністю змінити".

Нагадаємо, що МОЗ аргументувало відкат медреформи кардинальним зниженням фінансування лікарень