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Стерджен домагатиметься на травневих виборах у Шотландії підтримки нового референдуму про її незалежність

49% опитаних жителів регіону виступають за відділення від Великої Британії
Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен заявила, що скористається виборами до шотландського парламенту в травні 2021 року з метою заручитися підтримкою виборців з приводу планів організувати новий референдум про незалежність регіону.
Стерджен домагатиметься на травневих виборах у Шотландії підтримки нового референдуму про її незалежність Фото: reuters.com

"Я хочу законного референдуму, ось чому я маю намір домагатися повноважень на це в травні від народу Шотландії, і, якщо він дасть мені таке право, ось чим я займатимуся", - наводять її слова західні ЗМІ, передає "Інтерфакс-Україна".

Вона зазначила, що опитування громадської думки засвідчують: більшість населення Шотландії хоче незалежності від Сполученого Королівства. Вона додала, що Шотландська національна партія (SNP), яку вона очолює, в неділю планує обговорити на політичному форумі "план дій з референдуму".

Тим часом за даними видання The Sunday Times, 49% опитаних жителів регіону виступають за його відділення від Великої Британії, а 44% - проти. При цьому 42% шотландців вважають, що регіон краще б справлявся з пандемією коронавірусу Covid-19, якби був незалежним, а протилежної точки зору дотримуються 23% респондентів. Також 53% опитаних висловилися за повернення до складу ЄС, проти - 31%.

Крім того, опитування показало можливу велику перемогу SNP на виборах травня 2021 року.

SNP Ніколи Стерджен наполягає на проведенні повторного референдуму про незалежність регіону, посилаючись на те, що більшість шотландців проголосували проти виходу Великої Британії з ЄС у 2016 році. За словами Стерджен, після отримання незалежності Шотландія негайно подасть заявку на повторний вступ до ЄС і буде прийнята туди в найкоротші терміни.

Однак британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявляв, що шотландці ще не готові до проведення нового референдуму про незалежність від Великої Британії.

Референдум з питання про незалежність Шотландії відбувся 18 вересня 2014 року. Тоді 55% шотландців проголосували за те, щоб Шотландія залишилася у складі Великої Британії.

Раніше повідомлялося, що Шотландія допускає можливість нового референдуму про незалежність

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24 01 2021 15:57
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