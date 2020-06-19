Стічні води показали, що коронавірус в Італії з’явився в грудні 2019-го - на два місяці раніше, ніж думал
Про це повідомляє "Громадське", посилаючись на "AFP".
Фахівці ISS провели аналіз 40 заборів стічних вод, узятих у Мілані, Турині й Болоньї з жовтня 2019-го по лютий 2020-го. Дві різні лабораторії незалежно одна від одної показали наявність SARS-CoV-2 у зразках із Мілана й Турина від 18 грудня 2019 року і в зразку з Болоньї, взятому 29 січня 2020 року.
Водночас у зразках від жовтня й листопада 2019-го коронавірус не виявили. Це, на думку італійських медиків, означає, що тоді його в Італії ще не було.
Як стверджує ISS, результати «допомагають зрозуміти початок поширення вірусу в Італії» й «підтверджують сукупні численні свідчення з різних країн світу» щодо ролі аналізу стічних вод для раннього виявлення інфекційних захворювань.
Свідчення того, що коронавірус у світі насправді поширювався раніше, ніж про це офіційно повідомлялося, з'являлися й раніше. Так, ще на початку травня лікар Ів Коен повідомив, що коронавірус у Франції виявили ще наприкінці грудня 2019 року. Раніше вважалося, що перший випадок SARS-CoV-2 у країні зафіксували 24 січня.
А дослідники Гарвардської медичної школи припустили, що коронавірус SARS-CoV-2 міг поширюватися в Китаї вже у серпні 2019 року - тобто за чотири з лишком місяці до першого офіційно виявленого випадку. Пекін такі припущення відкидає.
Офіційно Китай повідомив ВООЗ про новий вірус 31 грудня.
Станом на 19 червня з початку епідемії у світі COVID-19 підтвердили у 8 млн 578 тисяч 283 людей, з них одужали 4 млн 530 тисяч 276 пацієнтів, а 456 286 - померли від ускладнень. Продовжують лікуватися понад 3,5 млн людей.
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