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Стійка підтримка: Британія обіцяє продовжити допомагати Україні в умовах світових розбіжностей

09 січня 2024, 21:11
Стійка підтримка: Британія обіцяє продовжити допомагати Україні в умовах світових розбіжностей
Велика Британія надає Україні значну військову допомогу від початку повномасштабного вторгнення росії.

Велика Британія продовжить підтримувати Україну, це питання не є предметом розбіжностей, як у США та інших країнах.

Про це заявив глава МЗС Британії Девід Кемерон, повідомляє Sky News.

У нього запитали, наскільки він упевнений у здатності Великої Британії підтримати Україну, навіть якщо потенційний новий президент США припинить це робити або якщо інші країни не поспішатимуть брати на себе такі зобов'язання.

Він відповів, що Велика Британія абсолютно продовжить підтримувати Україну, і додав, що це не є предметом розбіжностей у британській політиці, як у США та інших країнах.

За його словами, з прем'єр-міністром Британії обговорюють питання мобілізації виробництва озброєнь для України, і що в цьому напрямку потрібно зробити ще більше.

На запитання, чи зможуть Велика Британія та європейські союзники продовжувати підтримувати Україну без підтримки США, глава МЗС Британії відповів, що всім необхідно, щоб "американці виступили з цим пакетом (пакетом допомоги для України - ред.)".

"Я цілком упевнений, що вони це зроблять, тому що в кінцевому підсумку за це є більшість у Конгресі", - додав Кемерон. 

Член парламенту від Консервативної партії Боб Сілі запитав, чи не заважає війна між Ізраїлем і Хамасом міжнародній підтримці України.

Кемерон відповів, що це відволікає увагу від України, і він вважає, що необхідно тримати це питання якомога вище на порядку денному, щоб партнерство і коаліція країн, які підтримують Україну, залишалися сильними, згуртованими і цілеспрямованими, наскільки це можливо.

Велика Британія надає Україні значну військову допомогу від початку повномасштабного вторгнення росії. В рамках цієї допомоги українські військові отримали від британців танки Challenger 2, далекобійні ракети Storm Shadow, реактивні системи залпового вогню М270 та інші види озброєнь.

До того ж Британія щорічно виділяє Україні військову допомогу у розмірі 2,3 мільярда фунтів стерлінгів з того часу, як росія розпочала своє повномасштабне вторгнення

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