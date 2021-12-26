ПОЛІТИКА НОВИНИРада НАТО-Росія може зібратися в січні вперше за два з половиною роки, хоча Москва ще не взяла на себе зобов’язань щодо зустрічі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Столтенберг готовий скликати Раду НАТО-Росія вперше за 2,5 роки
У МЗС Росії підтвердили, що отримали пропозицію, але заявили, що вона все ще розглядається, а формат і терміни потребують уточнення
Фото: з вільних джерел
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише DPA.
Представник НАТО підтвердив, що генеральний секретар Єнс Столтенберг вирішив скликати зустріч 12 січня, і Альянс контактує з Росією з цього приводу.
У МЗС Росії підтвердили, що отримали пропозицію, але заявили, що вона все ще розглядається, а формат і терміни потребують уточнення.
Останні переговори в такому форматі відбулися в липні 2019 року, і з того часу усі спроби призначити дату зустрічі провалилися.
Нагадаємо, Україна хоче брати участь у безпекових консультаціях Сполучених Штатів, Європейського союзу чи НАТО з Росією.
Як відомо, 17 грудня МЗС РФ оприлюднило "проєкти договорів" про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США.
В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав".
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26 12 2021 11:13 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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