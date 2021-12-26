Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Столтенберг готовий скликати Раду НАТО-Росія вперше за 2,5 роки

У МЗС Росії підтвердили, що отримали пропозицію, але заявили, що вона все ще розглядається, а формат і терміни потребують уточнення
Рада НАТО-Росія може зібратися в січні вперше за два з половиною роки, хоча Москва ще не взяла на себе зобов’язань щодо зустрічі.
Столтенберг готовий скликати Раду НАТО-Росія вперше за 2,5 роки Фото: з вільних джерел
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише DPA.
 
Представник НАТО підтвердив, що генеральний секретар Єнс Столтенберг вирішив скликати зустріч 12 січня, і Альянс контактує з Росією з цього приводу.
 
У МЗС Росії підтвердили, що отримали пропозицію, але заявили, що вона все ще розглядається, а формат і терміни потребують уточнення.
 
Останні переговори в такому форматі відбулися в липні 2019 року, і з того часу усі спроби призначити дату зустрічі провалилися.
 
Нагадаємо, Україна хоче брати участь у безпекових консультаціях Сполучених Штатів, Європейського союзу чи НАТО з Росією.
 
Як відомо, 17 грудня МЗС РФ оприлюднило "проєкти договорів" про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США. 
 
В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав". 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 12 2021 11:13
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.