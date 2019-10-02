Столтенберг: НАТО не відмовиться від ядерної зброї, якщо вона залишиться у Росії та Китаю

Північноатлантичний альянс не відмовиться від ядерної зброї, якщо цього не зроблять Росія і КНР.

"Мета НАТО - світ без ядерної зброї. Але світ не стане безпечнішим, якщо НАТО позбудеться всієї своєї ядерної зброї, тоді як Росія, Китай та інші залишать або будуть розширювати свої ядерні арсенали", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в коментарі німецькому виданню Morgen Post.

Він також закликав Німеччину та інших партнерів Альянсу не відмовлятися від участі в ядерній програмі США в Європі.

"Ця ядерна участь важлива для НАТО. І я закликаю якнайбільше партнерів-членів стати частиною ядерної участі, зокрема Німеччину", - сказав генсек.

Видання зазначає, що на базі Люфтваффе в Бюхелі розміщені близько 20 американських атомних бомб типу В-61, кожна з яких в три-чотири рази потужніша від тих, що були скинуті на Хіросіму.

Росія звинуватила США у підвищенні ризику ядерного конфлікту. Глава МЗС РФ Сергій Лавров висловив стурбованість у зв'язку з новими американськими боєголовками W76-2.

Нагадаємо, що Вашингтон почав з 2 лютого процес денонсації Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, підписаного між колишнім Радянським Союзом і США 1987 року.

Договір був підписаний лідерами США і СРСР і зобов'язував сторони відмовитись від виробництва, використання і зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисячі кілометрів) та малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

США звинувачують Росію в порушенні договору через розроблену в РФ крилату ракету наземного базування 9M729 для комплексу "Іскандер". Вашингтон і НАТО вважають, що ця система підпадає під дію договору, Москва це заперечує.