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Столтенберг: росія повинна терміново допустити МАГАТЕ на ЗАЕС та вивести звідти свої війська

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав росію негайно вивести свої війська з території Запорізької АЕС і допустити туди місію МАГАТЕ.
Столтенберг: росія повинна терміново допустити МАГАТЕ на ЗАЕС та вивести звідти свої війська Фото: з вільних джерел
 Про це він заявив на брифінгу, повідомляє УНН.
 
"Захоплення росією Запорізької АЕС становить серйозну загрозу, підвищує ризик ядерної аварії і ставить під загрозу Україну, сусідні країни та міжнародне співтовариство. Закликаю росію терміново пропустити місію МАГАТЕ, і вивести з території ЗАЕС свої війська", – заявив Столтенберг.
 
За даними Енергоатому, на АЕС перебувають до 500 російських солдатів, до 50 одиниць важкої техніки. Зокрема, техніка міститься у машзалах енергоблоків №1 та №2, що фактично означає, що енергоблок замінований.
 
Нагадаємо, Запорізьку АЕС обстрілюють з минулого тижня. МАГАТЕ просить допустити своїх експертів на ЗАЕС. США закликають демілітаризувати зону довкола Запорізької АЕС, але Росія відмовляється.
 
Експерти кажуть, що наслідки того, що відбувається, можуть бути катастрофічними.

 

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17 08 2022 18:21
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