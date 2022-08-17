Столтенберг: росія повинна терміново допустити МАГАТЕ на ЗАЕС та вивести звідти свої війська

"Захоплення росією Запорізької АЕС становить серйозну загрозу, підвищує ризик ядерної аварії і ставить під загрозу Україну, сусідні країни та міжнародне співтовариство. Закликаю росію терміново пропустити місію МАГАТЕ, і вивести з території ЗАЕС свої війська", – заявив Столтенберг.

За даними Енергоатому, на АЕС перебувають до 500 російських солдатів, до 50 одиниць важкої техніки. Зокрема, техніка міститься у машзалах енергоблоків №1 та №2, що фактично означає, що енергоблок замінований.

Нагадаємо, Запорізьку АЕС обстрілюють з минулого тижня. МАГАТЕ просить допустити своїх експертів на ЗАЕС. США закликають демілітаризувати зону довкола Запорізької АЕС, але Росія відмовляється.

Експерти кажуть, що наслідки того, що відбувається, можуть бути катастрофічними.