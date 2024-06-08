Столтенберг скасовує плани щодо створення п’ятирічного фонду на $100 млрд військової допомоги Україні

Згідно з новою пропозицією, члени Альянсу повинні підтримувати свої поточні внески.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відмовляється від планів створення п'ятирічного фонду для військової підтримки України після того, як зіштовхнувся з протидією з боку членів Альянсу. Натомість він просить країни НАТО продовжувати робити свої поточні внески.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на джерела.

Згідно з новою пропозицією, яку можуть підтримати міністри оборони країн Альянсу, коли зберуться в Брюсселі наступного тижня, члени НАТО пообіцяють витрачати загалом щонайменше 40 мільярдів євро (43 мільярди доларів) на рік на летальну й нелетальну допомогу для України. Це відповідатиме середньорічним внескам з початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році.

НАТО визначатиме цілі внесків для кожної країни на основі відсотка від її валового внутрішнього продукту, а потім, ймовірно, публікуватиме підсумки в щорічному звіті.

Метою буде забезпечення більшої прозорості того, що члени Альянсу надають Україні - і водночас м'який тиск на тих союзників, які не виконують своїх зобов'язань. Близько половини допомоги припадатиме на США, а решту надаватимуть інші 31 член Альянсу.

НАТО сподівається, що новий план дасть Києву більшу передбачуваність щодо рівня підтримки в найближчі роки. Члени Альянсу були вражені тим, що Конгрес США місяцями не міг схвалити допомогу Україні, а також занепокоєні через те, що можливе переобрання Дональда Трампа на посаду президента Штатів означатиме для фінансування Києва.

"Ми вже витратили близько 40 мільярдів доларів на рік, але я прошу союзників зробити це і на наступні роки. Ми повинні зберігати принаймні такий рівень підтримки щороку, стільки, скільки буде потрібно", - сказав Столтенберг після зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу в Празі.

За словами джерел Bloomberg, ця пропозиція має широку підтримку майже усіх членів Альянсу, хоча Угорщина залишається під питанням. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан просив надати його країні можливість відмовитися від будь-якої поглибленої підтримки України.

Туреччина висловила занепокоєння щодо інших частин "українського пакету", які мають узгодити лідери країн Альянсу на саміті у Вашингтоні. Країна, зокрема, закликала до обережності, щоб будь-яка координація військової допомоги не створювала враження більшої залученості союзників у війну.

НАТО також пропонує перебрати на себе оперативні обов'язки очолюваної США Контактної групи з питань оборони України, яка координує постачання зброї від близько 50 держав. Такий крок повинен допомогти захистити роботу цієї групи від будь-яких політичних змін, які можуть відбутися після виборів президента в США.

Повідомлялося, що Столтенберг пропонував план об'єднання внесків країн НАТО для створення п'ятирічного фонду на 100 мільярдів доларів для України, але союзники поставили під сумнів життєздатність такої ініціативи на тлі небажання брати на себе зобов'язання щодо нових фондів.