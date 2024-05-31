Столтенберг зазначив, що удари по території рф – це частина самооборони України

Кілька союзників ніколи не накладали жодних обмежень на використання, поставленої ними зброї.

Деякі країни НАТО ніколи не обмежували Україну у використанні наданої ними зброї.

Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг. За його словами, союзники очікують, що Україна використовуватиме їхню зброю з дотриманням гуманітарного права.

"Кілька союзників ніколи не накладали жодних обмежень на використання, поставленої ними зброї. І знову ж таки, це питання дотримання міжнародного права. Права України на самооборону. росія напала, Україна має захищатися. Це також включає можливість атакувати законні військові цілі в росії", – заявив Столтенберг перед зустріччю очільників МЗС країн-членів Альянсу.

Генсек НАТО підкреслив, що удари рф по Україні зі своєї території є очевидними. І це, додав Столтенберг, безумовно дуже ускладнює захист українців, якщо вони не мають права використовувати наявне озброєння для відбиття ворожих атак.

"Тож багато країн вже уточнили свою позицію, та дійшли висновку, що Україна може використовувати отриману зброю для самооборони, включаючи враження військових цілей в самій рф. Ми очікуємо, що це здійснюватиметься відповідно до міжнародного права та відповідальним шляхом", - наголосив керівник НАТО.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що США дозволили Україні бити по цілях на території рф. Однак цей дозвіл поширюється лише на ті позиції росіян, з яких вони атакують Харківську область.