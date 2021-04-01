Столичних підприємців викрили на схемі з несплати податків розміром близько 14 млн грн - ДФС

Співробітники Державної фіскальної служби викрили столичних підприємців на побудові схеми з несплати податків розміром близько 14 млн грн.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу ДФС Києва.

"Посадовці одного зі столичних підприємств, співпрацюючи з іншими суб'єктами господарської діяльності, впродовж року умисно завищили податковий кредит декларацій із ПДВ на суму близько 14 млн. грн. Це призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах", - ідеться в повідомленні.

Як повідомляє в.о. начальника головного управління ДФС у Києві Сергій Кононенко, під час обшуків офісних, складських і житлових приміщень виявили та вилучили матеріальні цінності, документи, 94 печатки суб'єктів господарської діяльності (з яких 21 підприємство - нерезидент), а також готівкові кошти в еквіваленті понад 6 млн грн.

Вилучені під час обшуку речові докази долучено до матеріалів кримінального провадження і передано на відповідальне зберігання.

Триває слідство.