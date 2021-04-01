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Столичних підприємців викрили на схемі з несплати податків розміром близько 14 млн грн - ДФС

Співробітники Державної фіскальної служби викрили столичних підприємців на побудові схеми з несплати податків розміром близько 14 млн грн.
Столичних підприємців викрили на схемі з несплати податків розміром близько 14 млн грн - ДФС Фото: sfs.gov.ua
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу ДФС Києва.
"Посадовці одного зі столичних підприємств, співпрацюючи з іншими суб'єктами господарської діяльності, впродовж року умисно завищили податковий кредит декларацій із ПДВ на суму близько 14 млн. грн. Це призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах", - ідеться в повідомленні.
 
Як повідомляє в.о. начальника головного управління ДФС у Києві Сергій Кононенко, під час обшуків офісних, складських і житлових приміщень виявили та вилучили матеріальні цінності, документи, 94 печатки суб'єктів господарської діяльності (з яких 21 підприємство - нерезидент), а також готівкові кошти в еквіваленті понад 6 млн грн.
 
Вилучені під час обшуку речові докази долучено до матеріалів кримінального провадження і передано на відповідальне зберігання.
Триває слідство.
 
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04 01 2021 10:37
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