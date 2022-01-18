Столичним школярам треба до 1 березня оформити електронну картку учня

З нею у транспорті можна їздити безкоштовно

Проїзд у комунальному транспорті для школярів залишиться безкоштовним, але для цього необхідно оформити електронну картку учня до 1 березня 2022 року.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський, пише "Громадське".

"Проєкт "Електронна картка учня" розпочали у 2019 році. Відтоді столичні заклади освіти неодноразово закликали батьків оформити новий документ, який має стати єдиним для використання у транспорті", - повідомив він.

За словами посадовця, наразі майже для половини учнів уже оформили та видали новий електронний документ. Водночас решта батьків не квапиться приєднатися до проєкту.

"Ті, хто досі не оформив для своїх дітей картку учня, мають усвідомити, що чинне законодавство не дає змоги в інший спосіб надавати можливість безкоштовного проїзду школярам. І в такому разі батькам доведеться за них платити у громадському транспорті", - зазначив Мондриївський.

Заступник голови КМДА зауважив, що електронна картка учня дає змогу покращити контроль за витратами з міського бюджету на транспорт для школярів.

"Надалі ми будемо використовувати нові сервіси як додатковий функціонал для карток, що зробить їх ефективним та сучасним інструментом для освітянської сфери, зокрема для оплати харчування або контролю батьків за оцінками дітей", - підкреслив він.

Чому введення е-картки відкладали?

Мондриївський зазначив, що два роки поспіль у столиці відтерміновували введення електронної картки учня саме через неактивну участь батьків у цьому процесі. Але, мовляв, сучасні умови вимагають раціонального ставлення до столичного бюджету, і часу на експерименти більше немає. Остаточний перехід на новий застосунок має відбутись уже в березні.

Нагадаємо, що батьки київських школярів можуть замовити електронний учнівський квиток онлайн