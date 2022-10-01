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Столицю замело: місто від снігу розчищають кілька сотень одиниць спецтехніки

У Києві дорожники продовжують прибирати сніг з вулиць. Основні роботи виконали у ніч на 10 січня
З вечора минулого дня на дорогах, мостах і тротуарах працюють 345 одиниць спецтехніки.
Столицю замело: місто від снігу розчищають кілька сотень одиниць спецтехніки Комунальники розчищають зупинку, яку засипало снігом у Києві в ніч проти 6 грудня Фото: Facebook / "Київавтодор"

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації з посиланням на інформацію "Київавтодору", пише "Громадське".

З-поміж усієї техніки 121 машина призначена для очищення тротуарів і велодоріжок.

Спецтехніка розчищає вулиці від снігу, Київ, 9-10 січня 2022 року

Фото: КМДА

Спецтехніка розчищає вулиці від снігу, Київ, 9-10 січня 2022 року

Фото: КМДА

Сніг з вузьких доріжок, пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту та сходів прибирають 330 працівників у складі 52 бригад.

Комунальники розчищають вулиці від снігу, Київ, 9-10 січня 2022 року

Фото: КМДА

За прогнозами синоптиків, після снігопадів у столиці очікують різке зниження температури: в ніч проти 11 січня позначки термометрів сягатимуть -15°C.

У столиці 9 січня із 7:00 до 10:00 діяла заборона в’їзду великогабаритного транспорту - в такий спосіб влада вирішила мінімізувати виникнення заторів та забезпечити безперешкодні умови для роботи снігоприбиральної техніки.

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10 01 2022 09:44
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