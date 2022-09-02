Стрілянина на "Південмаші": комісія МВС виявила порушення у військовій частині, де служив нацгвардієць

Наразі комісія вже виявила порушення порядку та організації несення служби, зокрема порушено порядок доступу до кімнати зберігання зброї

Комісія Міністерства внутрішніх справ, що розслідує першопричини стрілянини на заводі "Південмаш", виявила порушення у військовій частині, де служив нацгвардієць Артемій Рябчук. Він є підозрюваним у стрілянині.

Про це повідомляє заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, пише Громадське.

За його словами, представники комісії здійснили анкетування особового складу частини №3021 Національної гвардії.

"Уже до початку ґрунтовного аналізу анкет, яке от-от розпочнеться, можу сказати, що комісією виявлено факти позастатутних відносин. Отримані матеріали будуть скеровані ближчими днями до ДБР", - зазначив Єнін.

Він наголошує, що факти позастатутних відносин не свідчать про мотиви стрілянину. За його словами, МВС досі не знає про мотиви, їх з'ясовує Держбюро розслідувань.

Натомість комісія МВС має з'ясувати морально-психологічний клімат у колективі, перевірити процес відбору та підготовки кадрів, дотримання порядку проходження військової служби, пояснює Єнін.

Наразі комісія вже виявила порушення порядку та організації несення служби, зокрема порушено порядок доступу до кімнати зберігання зброї. Так, помітили відсутність контролю за замиканням ставниці для зброї.

"Також викликає питання якість інструктажу перед вступом до наряду і нехтування медичним забезпеченням військовослужбовців - низка медикаментів в аптечці була відсутня", - написав заступник.

Через декілька годин після трагедії у мережі з'явилось відео з кімнати зберігання зброї. З нього видно, що Артемій Рябчук без проблем бере автомат.

Нагадаємо, що за фактом розстрілу військовослужбовцем Нацгвардії чотирьох військовослужбовців та одного цивільного на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі відкрито кримінальне провадження.